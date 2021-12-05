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Родители ученика, стрелявшего в США, посещали школу утром до инцидента
Родители ученика, стрелявшего в США, посещали школу утром до инцидента - РИА Новости, 05.12.2021
Родители ученика, стрелявшего в США, посещали школу утром до инцидента
Родителей американского подростка, который расстрелял сверстников в школе, за несколько часов до происшествия вызывали в учебное заведение из-за жестоких... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T20:43
2021-12-05T20:43
в мире
сша
оксфорд
мичиган
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ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Родителей американского подростка, который расстрелял сверстников в школе, за несколько часов до происшествия вызывали в учебное заведение из-за жестоких рисунков сына, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на отчет администрации школы.Согласно документу, в день стрельбы один из преподавателей обнаружил рисунки у 15-летнего Итона Крамбли, на которых был изображен окровавленный человек и пули. Подростка отвели к школьным психологам и вызвали родителей. Как указано в отчете, Крамбли сказал, что жестокие рисунки сделаны для видеоигры, которую он разрабатывает, и в будущем он хотел бы стать графическим дизайнером видеоигр."Исходя из спокойного поведения ученика, психологи посчитали, что он не может причинить вред другим", - отмечается в документе.Администрация школы посоветовала родителям Крамбли забрать сына домой, однако "они наотрез отказались и уехали без сына, очевидно, на работу". Им также рекомендовали отвести сына к психологу в течение 48 часов или школа свяжется со службой защиты детей.Подросток во вторник устроил стрельбу в старшей школе города Оксфорда, штат Мичиган. Он убил четырех учащихся и ранил еще семь человек прежде, чем его задержала полиция. Ему предъявлены обвинения в убийствах и терроризме.Прокуратура также предъявила обвинения родителям подростка в непредумышленном убийстве по неосторожности, так как они приобрели пистолет и допустили, что оружие попало в руки сына, хотя могли бы знать о его намерениях. Суд также назначил каждому из родителей подростка залог в 500 тысяч долларов и предписал ношение устройств электронного слежения в случае освобождения из-под стражи на период разбирательства их дела.
https://ria.ru/20211204/ssha-1762199034.html
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в мире, сша, оксфорд, мичиган
20:43 05.12.2021
 
Родители ученика, стрелявшего в США, посещали школу утром до инцидента

Родители ученика, стрелявшего в школе в США, посещали учебное заведение утром до инцидента

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкСотрудник полиции США
Сотрудник полиции США - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Родителей американского подростка, который расстрелял сверстников в школе, за несколько часов до происшествия вызывали в учебное заведение из-за жестоких рисунков сына, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на отчет администрации школы.
Согласно документу, в день стрельбы один из преподавателей обнаружил рисунки у 15-летнего Итона Крамбли, на которых был изображен окровавленный человек и пули. Подростка отвели к школьным психологам и вызвали родителей. Как указано в отчете, Крамбли сказал, что жестокие рисунки сделаны для видеоигры, которую он разрабатывает, и в будущем он хотел бы стать графическим дизайнером видеоигр.
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Родители подростка, устроившего стрельбу в школе в США, не признали вину
"Исходя из спокойного поведения ученика, психологи посчитали, что он не может причинить вред другим", - отмечается в документе.
Администрация школы посоветовала родителям Крамбли забрать сына домой, однако "они наотрез отказались и уехали без сына, очевидно, на работу". Им также рекомендовали отвести сына к психологу в течение 48 часов или школа свяжется со службой защиты детей.
Подросток во вторник устроил стрельбу в старшей школе города Оксфорда, штат Мичиган. Он убил четырех учащихся и ранил еще семь человек прежде, чем его задержала полиция. Ему предъявлены обвинения в убийствах и терроризме.
Прокуратура также предъявила обвинения родителям подростка в непредумышленном убийстве по неосторожности, так как они приобрели пистолет и допустили, что оружие попало в руки сына, хотя могли бы знать о его намерениях. Суд также назначил каждому из родителей подростка залог в 500 тысяч долларов и предписал ношение устройств электронного слежения в случае освобождения из-под стражи на период разбирательства их дела.
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В миреСШАОксфордМичиган
 
 
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