https://ria.ru/20211205/strelba-1762291785.html

Родители ученика, стрелявшего в США, посещали школу утром до инцидента

Родители ученика, стрелявшего в США, посещали школу утром до инцидента - РИА Новости, 05.12.2021

Родители ученика, стрелявшего в США, посещали школу утром до инцидента

Родителей американского подростка, который расстрелял сверстников в школе, за несколько часов до происшествия вызывали в учебное заведение из-за жестоких... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T20:43

2021-12-05T20:43

2021-12-05T20:43

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ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Родителей американского подростка, который расстрелял сверстников в школе, за несколько часов до происшествия вызывали в учебное заведение из-за жестоких рисунков сына, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на отчет администрации школы.Согласно документу, в день стрельбы один из преподавателей обнаружил рисунки у 15-летнего Итона Крамбли, на которых был изображен окровавленный человек и пули. Подростка отвели к школьным психологам и вызвали родителей. Как указано в отчете, Крамбли сказал, что жестокие рисунки сделаны для видеоигры, которую он разрабатывает, и в будущем он хотел бы стать графическим дизайнером видеоигр."Исходя из спокойного поведения ученика, психологи посчитали, что он не может причинить вред другим", - отмечается в документе.Администрация школы посоветовала родителям Крамбли забрать сына домой, однако "они наотрез отказались и уехали без сына, очевидно, на работу". Им также рекомендовали отвести сына к психологу в течение 48 часов или школа свяжется со службой защиты детей.Подросток во вторник устроил стрельбу в старшей школе города Оксфорда, штат Мичиган. Он убил четырех учащихся и ранил еще семь человек прежде, чем его задержала полиция. Ему предъявлены обвинения в убийствах и терроризме.Прокуратура также предъявила обвинения родителям подростка в непредумышленном убийстве по неосторожности, так как они приобрели пистолет и допустили, что оружие попало в руки сына, хотя могли бы знать о его намерениях. Суд также назначил каждому из родителей подростка залог в 500 тысяч долларов и предписал ношение устройств электронного слежения в случае освобождения из-под стражи на период разбирательства их дела.

https://ria.ru/20211204/ssha-1762199034.html

https://ria.ru/20211130/kaliforniya-1761376362.html

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