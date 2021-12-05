https://ria.ru/20211205/strelba-1762291785.html
Родители ученика, стрелявшего в США, посещали школу утром до инцидента
Родители ученика, стрелявшего в США, посещали школу утром до инцидента - РИА Новости, 05.12.2021
Родители ученика, стрелявшего в США, посещали школу утром до инцидента
Родителей американского подростка, который расстрелял сверстников в школе, за несколько часов до происшествия вызывали в учебное заведение из-за жестоких... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T20:43
2021-12-05T20:43
2021-12-05T20:43
в мире
сша
оксфорд
мичиган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593785710_0:203:2889:1828_1920x0_80_0_0_261007b55d8ed3929446cc2f34923890.jpg
ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Родителей американского подростка, который расстрелял сверстников в школе, за несколько часов до происшествия вызывали в учебное заведение из-за жестоких рисунков сына, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на отчет администрации школы.Согласно документу, в день стрельбы один из преподавателей обнаружил рисунки у 15-летнего Итона Крамбли, на которых был изображен окровавленный человек и пули. Подростка отвели к школьным психологам и вызвали родителей. Как указано в отчете, Крамбли сказал, что жестокие рисунки сделаны для видеоигры, которую он разрабатывает, и в будущем он хотел бы стать графическим дизайнером видеоигр."Исходя из спокойного поведения ученика, психологи посчитали, что он не может причинить вред другим", - отмечается в документе.Администрация школы посоветовала родителям Крамбли забрать сына домой, однако "они наотрез отказались и уехали без сына, очевидно, на работу". Им также рекомендовали отвести сына к психологу в течение 48 часов или школа свяжется со службой защиты детей.Подросток во вторник устроил стрельбу в старшей школе города Оксфорда, штат Мичиган. Он убил четырех учащихся и ранил еще семь человек прежде, чем его задержала полиция. Ему предъявлены обвинения в убийствах и терроризме.Прокуратура также предъявила обвинения родителям подростка в непредумышленном убийстве по неосторожности, так как они приобрели пистолет и допустили, что оружие попало в руки сына, хотя могли бы знать о его намерениях. Суд также назначил каждому из родителей подростка залог в 500 тысяч долларов и предписал ношение устройств электронного слежения в случае освобождения из-под стражи на период разбирательства их дела.
https://ria.ru/20211204/ssha-1762199034.html
https://ria.ru/20211130/kaliforniya-1761376362.html
сша
оксфорд
мичиган
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593785710_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f6dc67be16f001e76de5a83c570605c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, оксфорд, мичиган
Родители ученика, стрелявшего в США, посещали школу утром до инцидента
Родители ученика, стрелявшего в школе в США, посещали учебное заведение утром до инцидента
ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Родителей американского подростка, который расстрелял сверстников в школе, за несколько часов до происшествия вызывали в учебное заведение из-за жестоких рисунков сына, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на отчет администрации школы.
Согласно документу, в день стрельбы один из преподавателей обнаружил рисунки у 15-летнего Итона Крамбли, на которых был изображен окровавленный человек и пули. Подростка отвели к школьным психологам и вызвали родителей. Как указано в отчете, Крамбли сказал, что жестокие рисунки сделаны для видеоигры, которую он разрабатывает, и в будущем он хотел бы стать графическим дизайнером видеоигр.
"Исходя из спокойного поведения ученика, психологи посчитали, что он не может причинить вред другим", - отмечается в документе.
Администрация школы посоветовала родителям Крамбли забрать сына домой, однако "они наотрез отказались и уехали без сына, очевидно, на работу". Им также рекомендовали отвести сына к психологу в течение 48 часов или школа свяжется со службой защиты детей.
Подросток во вторник устроил стрельбу в старшей школе города Оксфорда
, штат Мичиган
. Он убил четырех учащихся и ранил еще семь человек прежде, чем его задержала полиция. Ему предъявлены обвинения в убийствах и терроризме.
Прокуратура также предъявила обвинения родителям подростка в непредумышленном убийстве по неосторожности, так как они приобрели пистолет и допустили, что оружие попало в руки сына, хотя могли бы знать о его намерениях. Суд также назначил каждому из родителей подростка залог в 500 тысяч долларов и предписал ношение устройств электронного слежения в случае освобождения из-под стражи на период разбирательства их дела.