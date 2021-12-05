https://ria.ru/20211205/ssha-1762250539.html

В МИД прокомментировали инцидент с американским самолетом над Черным морем

В МИД прокомментировали инцидент с американским самолетом над Черным морем - РИА Новости, 05.12.2021

В МИД прокомментировали инцидент с американским самолетом над Черным морем

Действия Военно-воздушных сил США и их союзников по НАТО над Черным морем создают угрозу гражданской авиации, заявила официальный представитель МИД России Мария РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T14:28

2021-12-05T14:28

2021-12-05T15:45

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Действия Военно-воздушных сил США и их союзников по НАТО над Черным морем создают угрозу гражданской авиации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.В пятницу утром пассажирскому лайнеру, следовавшему по маршруту Тель-Авив — Москва, пришлось изменить курс, чтобы избежать опасного сближения с американским самолетом-разведчиком. Борт НАТО пересекал установленный для гражданских судов маршрут и не отвечал на запросы органов обслуживания воздушного движения."И если сейчас в воздушном пространстве над открытыми водами Черного моря была предотвращена катастрофа, это не означает, что США и НАТО могут и впредь безнаказанно рисковать жизнями людей", — написала Захарова в своем Telegram-канале.Она отметила, что почти одновременно через этот район пролегали маршруты полетов двух гражданских воздушных судов: А333 "Аэрофлота", летевшего из Тель-Авива в Москву, и CL650 Мальты, следовавшего рейсом из Сочи в Скопье (Северная Македония). Из-за действий США пришлось оперативно изменить направления и эшелоны их полетов. Как указала дипломат, принятые российскими диспетчерами управления воздушным движением меры "обеспечили безопасное выполнение полетов" над открытыми водами Черного моря.США и их союзники по Североатлантическому альянсу в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Как полагают в Минобороны, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.

https://ria.ru/20211113/minoborony-1758912435.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211110/more-1758425589.html

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в мире, сша, нато, черное море, россия