14:28 05.12.2021 (обновлено: 15:45 05.12.2021)
В МИД прокомментировали инцидент с американским самолетом над Черным морем
Представитель МИД Захарова: США и НАТО создают угрозу гражданской авиации над Черным морем
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Действия Военно-воздушных сил США и их союзников по НАТО над Черным морем создают угрозу гражданской авиации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В пятницу утром пассажирскому лайнеру, следовавшему по маршруту Тель-Авив — Москва, пришлось изменить курс, чтобы избежать опасного сближения с американским самолетом-разведчиком. Борт НАТО пересекал установленный для гражданских судов маршрут и не отвечал на запросы органов обслуживания воздушного движения.
13 ноября, 14:58В Минобороны рассказали о полетах P-8А ВМС США над Черным морем
"И если сейчас в воздушном пространстве над открытыми водами Черного моря была предотвращена катастрофа, это не означает, что США и НАТО могут и впредь безнаказанно рисковать жизнями людей", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что почти одновременно через этот район пролегали маршруты полетов двух гражданских воздушных судов: А333 "Аэрофлота", летевшего из Тель-Авива в Москву, и CL650 Мальты, следовавшего рейсом из Сочи в Скопье (Северная Македония). Из-за действий США пришлось оперативно изменить направления и эшелоны их полетов. Как указала дипломат, принятые российскими диспетчерами управления воздушным движением меры "обеспечили безопасное выполнение полетов" над открытыми водами Черного моря.
"Учитывая, что вышеуказанные полеты военных самолетов без радиосвязи несут риски для безопасности полетов гражданских воздушных судов в районе Черного моря, российскими авиационными властями будет инициировано направление протеста по дипломатическим каналам", — подчеркнула представитель МИД.
США и их союзники по Североатлантическому альянсу в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Как полагают в Минобороны, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.