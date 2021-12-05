https://ria.ru/20211205/soglashenie-1762274572.html

Грушко напомнил о безальтернативности Минских соглашений

Грушко напомнил о безальтернативности Минских соглашений - РИА Новости, 05.12.2021

Грушко напомнил о безальтернативности Минских соглашений

Решить украинский вопрос можно лишь путем реализации минского комплекса мер, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T18:16

2021-12-05T18:16

2021-12-05T18:52

в мире

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

донбасс

ситуация в днр и лнр

россия

александр грушко

нато

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Решить украинский вопрос можно лишь путем реализации минского комплекса мер, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Все понимают, что надежное политическое решение может быть найдено только за столом переговоров... Мы будем придерживаться именно этой спокойной, твердой позиции и исходить из того, что если наши партнеры реально заинтересованы, чтобы снять этот конфликт с повестки дня, а речь идет не только о самой Украине, но и в целом, об общеевропейской безопасности и безопасности в черноморском регионе, мы видим, что под предлогом напряженности, которая существует, страны НАТО пытаются туда проникнуть... путь только один: двигаться по пути реализации минского комплекса мер", - сказал Грушко журналистам.

https://ria.ru/20211205/minsk-1762255538.html

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в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), донбасс, ситуация в днр и лнр, россия, александр грушко, нато