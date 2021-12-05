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Данных о штамме коронавируса у прилетевших из ЮАР россиян пока нет
Данных о штамме коронавируса у прилетевших из ЮАР россиян пока нет - РИА Новости, 05.12.2021
Данных о штамме коронавируса у прилетевших из ЮАР россиян пока нет
Пока нет данных, какой штамм COVID-19 выявлен у прилетевших в Россию из ЮАР, идет расшифровка, заявил журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T18:02
2021-12-05T18:02
2021-12-05T18:08
распространение коронавируса
юар
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
михаил мурашко
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Пока нет данных, какой штамм COVID-19 выявлен у прилетевших в Россию из ЮАР, идет расшифровка, заявил журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."Пока нет, идет расшифровка", - сказал министр, отвечая на вопрос, есть ли данные о штамме COVID-19, выявленном у прилетевших из ЮАР россиян.В воскресенье Роспотребнадзор информировал, что среди лиц, прибывших из ЮАР в Россию, положительный ПЦР-тест на коронавирус выявлен уже у девяти россиян, штаммовая принадлежность пока устанавливается.
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юар, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), михаил мурашко
18:02 05.12.2021 (обновлено: 18:08 05.12.2021)
Данных о штамме коронавируса у прилетевших из ЮАР россиян пока нет
Штамм коронавируса, выявленного у прилетевших из ЮАР россиян, продолжают расшифровывать