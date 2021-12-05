https://ria.ru/20211205/morozy-1762256711.html

Жителям Ленинградской области пообещали 30-градусные морозы

Жителям Ленинградской области пообещали 30-градусные морозы - РИА Новости, 05.12.2021

Жителям Ленинградской области пообещали 30-градусные морозы

Морозы до 30 градусов ожидаются в Ленинградской области ближайшей ночью, сообщает региональное ГУМЧС. РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T15:24

2021-12-05T15:24

2021-12-05T15:24

ленинградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

погода

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Морозы до 30 градусов ожидаются в Ленинградской области ближайшей ночью, сообщает региональное ГУМЧС."Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС": 6 декабря на территории Ленинградской области местами ожидается понижение температуры воздуха ночью минус 25 - минус 30 градусов, днем минус 20 - минус 22 градусов. На дорогах гололедица", - говорится в сообщении.Спасатели рекомендуют жителям одеваться многослойно, чтобы избежать переохлаждения, ноги нужно держать в тепле. Ведомство напоминает, что шансы переохладиться или получить обморожение велики и у тех, кто пьян.

https://ria.ru/20211129/zima-1761195252.html

ленинградская область

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ленинградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода