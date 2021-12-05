https://ria.ru/20211205/morozy-1762256711.html
Жителям Ленинградской области пообещали 30-градусные морозы
Жителям Ленинградской области пообещали 30-градусные морозы - РИА Новости, 05.12.2021
Жителям Ленинградской области пообещали 30-градусные морозы
Морозы до 30 градусов ожидаются в Ленинградской области ближайшей ночью, сообщает региональное ГУМЧС. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T15:24
2021-12-05T15:24
2021-12-05T15:24
ленинградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577423113_0:8:1614:915_1920x0_80_0_0_5ff0f3e9cefd0bddb2d2e139903ec4ae.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Морозы до 30 градусов ожидаются в Ленинградской области ближайшей ночью, сообщает региональное ГУМЧС."Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС": 6 декабря на территории Ленинградской области местами ожидается понижение температуры воздуха ночью минус 25 - минус 30 градусов, днем минус 20 - минус 22 градусов. На дорогах гололедица", - говорится в сообщении.Спасатели рекомендуют жителям одеваться многослойно, чтобы избежать переохлаждения, ноги нужно держать в тепле. Ведомство напоминает, что шансы переохладиться или получить обморожение велики и у тех, кто пьян.
https://ria.ru/20211129/zima-1761195252.html
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577423113_0:0:1614:1211_1920x0_80_0_0_f196cfa2fa23e19ea4caf2f6da0ba631.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода
Жителям Ленинградской области пообещали 30-градусные морозы
МЧС предупредил жителей Ленинградской области о морозах до 30 градусов в ночь на понедельник