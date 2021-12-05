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На Мальдивах выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
На Мальдивах выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса - РИА Новости, 05.12.2021
На Мальдивах выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
Первый случай заражения новым вариантом COVID-19 "омикрон" подтвержден на Мальдивах, сообщили местные власти. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T21:36
2021-12-05T21:36
2021-12-05T21:36
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Первый случай заражения новым вариантом COVID-19 "омикрон" подтвержден на Мальдивах, сообщили местные власти."Мы получили подтверждение первого случая заражения COVID-19 вариантом "омикрон" на Мальдивах. Об этом случае стало известно в результате геномного секвенирования, проведенного на положительном образце, взятом у туриста", - говорится в сообщении агентства по охране здоровья Мальдив (HPA) в Twitter.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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в мире, мальдивы, коронавирус covid-19, новости - туризм
На Мальдивах выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
У туриста на Мальдивах выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса