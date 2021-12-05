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На Мальдивах выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

На Мальдивах выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса - РИА Новости, 05.12.2021

На Мальдивах выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

Первый случай заражения новым вариантом COVID-19 "омикрон" подтвержден на Мальдивах, сообщили местные власти. РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T21:36

2021-12-05T21:36

2021-12-05T21:36

распространение коронавируса

в мире

мальдивы

коронавирус covid-19

новости - туризм

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Первый случай заражения новым вариантом COVID-19 "омикрон" подтвержден на Мальдивах, сообщили местные власти."Мы получили подтверждение первого случая заражения COVID-19 вариантом "омикрон" на Мальдивах. Об этом случае стало известно в результате геномного секвенирования, проведенного на положительном образце, взятом у туриста", - говорится в сообщении агентства по охране здоровья Мальдив (HPA) в Twitter.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

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в мире, мальдивы, коронавирус covid-19, новости - туризм