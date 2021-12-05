https://ria.ru/20211205/lavina-1762266575.html
В Австрии восемь лыжников попали под двухсотметровую лавину
В Австрии восемь лыжников попали под двухсотметровую лавину - РИА Новости, 05.12.2021
В Австрии восемь лыжников попали под двухсотметровую лавину
Три лыжника погибли, еще двое получили травмы при сходе лавины в Австрии, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T17:03
2021-12-05T17:03
2021-12-05T17:03
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ВЕНА, 5 дек - РИА Новости. Три лыжника погибли, еще двое получили травмы при сходе лавины в Австрии, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.По имеющимся данным, все они входили в группу из 11 лыжников, отправившихся в субботу в лыжный поход в федеральной земле Зальцбург.Восемь человек попали под 200-метровый снежный пласт, когда поднимались по склону. Троих засыпало лавиной, еще двоим удалось выбраться. Погибшие были гражданами Австрии от 19 до 24 лет.
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в мире, австрия, зальцбург (город), новости - туризм
В Австрии восемь лыжников попали под двухсотметровую лавину
В Австрии восемь лыжников попали под двухсотметровую лавину, три человека погибли