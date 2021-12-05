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В Сенегале выявили первый случай заражения омикрон-штаммом
В Сенегале выявили первый случай заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 05.12.2021
В Сенегале выявили первый случай заражения омикрон-штаммом
Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлен в Сенегале, сообщает Институт исследований в области здравоохранения, эпидемиологического надзора РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T14:39
2021-12-05T14:39
2021-12-05T14:39
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлен в Сенегале, сообщает Институт исследований в области здравоохранения, эпидемиологического надзора и обучения (iressef)."В Сенегале зарегистрирован первый случай заражения штаммом "омикрон". Благодаря своей геномной лаборатории Iressef выявил первый случай штамма "омикрон" в пятницу, 3 декабря 2021 года, у выезжающего из страны путешественника", - говорится в сообщении института в Twitter.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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в мире, сенегал, юар, воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
В Сенегале выявили первый случай заражения омикрон-штаммом
В Сенегале выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса