https://ria.ru/20211205/koronavirus-1762251960.html

В Сенегале выявили первый случай заражения омикрон-штаммом

В Сенегале выявили первый случай заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 05.12.2021

В Сенегале выявили первый случай заражения омикрон-штаммом

Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлен в Сенегале, сообщает Институт исследований в области здравоохранения, эпидемиологического надзора РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T14:39

2021-12-05T14:39

2021-12-05T14:39

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлен в Сенегале, сообщает Институт исследований в области здравоохранения, эпидемиологического надзора и обучения (iressef)."В Сенегале зарегистрирован первый случай заражения штаммом "омикрон". Благодаря своей геномной лаборатории Iressef выявил первый случай штамма "омикрон" в пятницу, 3 декабря 2021 года, у выезжающего из страны путешественника", - говорится в сообщении института в Twitter.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://radiosputnik.ria.ru/20211204/simptom-1762208708.html

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в мире, сенегал, юар, воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса