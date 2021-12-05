https://ria.ru/20211205/belorussiya-1762263302.html

Белоруссия пригрозила Киеву жесткими действиями в случае нарушения границы

Белоруссия пригрозила Киеву жесткими действиями в случае нарушения границы - РИА Новости, 05.12.2021

Белоруссия пригрозила Киеву жесткими действиями в случае нарушения границы

Белоруссия предупредила Украину, что ответит жестко в случае повторного нарушения границы. РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T16:37

2021-12-05T16:37

2021-12-05T17:45

в мире

украина

белоруссия

ми-8

сергей павлов

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МИНСК, 5 дек — РИА Новости. Белоруссия предупредила Украину, что ответит жестко в случае повторного нарушения границы.Накануне в Госпогранкомитете республики обвинили украинских пилотов в нарушении ее воздушного пространства. Вертолет Ми-8, которым они управляли во время учений, "на высоте около 100 метров пересек государственную границу и залетел на глубину до одного километра на территорию Беларуси". Пограничники Украины, в свою очередь, опровергли эту информацию. В воскресенье Минобороны Белоруссии вызвало украинского военного атташе и выразило ему протест из-за инцидента. В частности, в ведомстве привели "факты, свидетельствующие об уклонении Украины от выполнения обязательств в рамках региональных мер доверия и безопасности", и обратили внимание на проведение "на фоне обвинительной в отношении Республики Беларусь риторики" военных учений вблизи границ страны. В Минске расценили действия соседнего государства как угрозу безопасности на южном направлении.

https://ria.ru/20211204/vertolet-1762198654.html

украина

белоруссия

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в мире, украина, белоруссия, ми-8, сергей павлов