16:37 05.12.2021 (обновлено: 17:45 05.12.2021)
Белоруссия пригрозила Киеву жесткими действиями в случае нарушения границы
В Белоруссии пригрозили Украине крайне жестко отреагировать в случае нарушения границы
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МИНСК, 5 дек — РИА Новости. Белоруссия предупредила Украину, что ответит жестко в случае повторного нарушения границы.
"При возникновении в дальнейшем случаев нарушения государственной границы белорусские пограничники будут действовать крайне жестко", — заявил представитель Мозырского пограничного отряда Сергей Павлов, его слова приводит агентство Sputnik Беларусь в Telegram.
Накануне в Госпогранкомитете республики обвинили украинских пилотов в нарушении ее воздушного пространства. Вертолет Ми-8, которым они управляли во время учений, "на высоте около 100 метров пересек государственную границу и залетел на глубину до одного километра на территорию Беларуси". Пограничники Украины, в свою очередь, опровергли эту информацию.
В воскресенье Минобороны Белоруссии вызвало украинского военного атташе и выразило ему протест из-за инцидента. В частности, в ведомстве привели "факты, свидетельствующие об уклонении Украины от выполнения обязательств в рамках региональных мер доверия и безопасности", и обратили внимание на проведение "на фоне обвинительной в отношении Республики Беларусь риторики" военных учений вблизи границ страны. В Минске расценили действия соседнего государства как угрозу безопасности на южном направлении.