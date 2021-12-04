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На Украине преподаватель доходчиво объяснила ученику важность русского языка
В Киеве педагог отказалась говорить с учеником на украинском - РИА Новости, 04.12.2021
На Украине преподаватель доходчиво объяснила ученику важность русского языка
В киевском лицее разгорелся скандал после отказа учительницы разговаривать со школьником на украинском языке. Об этом сообщает портал "Главред". РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T12:07
2021-12-04T12:07
2021-12-04T17:05
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В киевском лицее разгорелся скандал после отказа учительницы разговаривать со школьником на украинском языке. Об этом сообщает портал "Главред".Во время урока мальчик попросил преподавательницу использовать мову, так как он якобы не понимает русского языка."Он не понимает русского! Семьдесят лет все на нем разговаривали — и ничего страшного! А теперь все выбирают, какой хотят. <…> Надо сначала культуре научиться, понимаешь? Чтобы обращаться к учителю с уважением", — бурно отреагировала педагог.Она также отметила, что гордится своим русским происхождением.В 2019 году Украина приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", предусматривающий использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.
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в мире, украина, киев
12:07 04.12.2021 (обновлено: 17:05 04.12.2021)
В Киеве педагог отказалась говорить с учеником на украинском
"Главред": в Киеве преподавательница отчитала ученика за отказ говорить на русском языке
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости.
В киевском лицее разгорелся скандал после отказа учительницы разговаривать со школьником на украинском языке. Об этом сообщает портал "Главред".
Во время урока мальчик попросил преподавательницу использовать мову, так как он якобы не понимает русского языка.
"Он не понимает русского! Семьдесят лет все на нем разговаривали — и ничего страшного! А теперь все выбирают, какой хотят. <…> Надо сначала культуре научиться, понимаешь? Чтобы обращаться к учителю с уважением", — бурно отреагировала педагог.
Она также отметила, что гордится своим русским происхождением.
В 2019 году Украина
приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", предусматривающий использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.