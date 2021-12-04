https://ria.ru/20211204/turtsiya-1762200521.html

В Турции прошла многотысячная акция с требованием отставки Эрдогана

В Турции прошла многотысячная акция с требованием отставки Эрдогана - РИА Новости, 04.12.2021

В Турции прошла многотысячная акция с требованием отставки Эрдогана

В городе Мерсин на юге Турции прошел многотысячный митинг с требованием отставки президента страны Тайипа Эрдогана на фоне рекордного падения курса лиры. РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T19:31

2021-12-04T19:31

2021-12-04T21:27

в мире

мерсин

реджеп тайип эрдоган

турция

протесты

кемаль кылычдароглу

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АНКАРА, 4 дек — РИА Новости. В городе Мерсин на юге Турции прошел многотысячный митинг с требованием отставки президента страны Тайипа Эрдогана на фоне рекордного падения курса лиры.Трансляция манифестации шла в Twitter лидера основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаля Кылычдароглу.Как заявил политик перед собравшимися, Эрдогану "не нужно уходить в отставку — мы его отправим".Кылычдароглу призвал к объединению турецких граждан, в том числе тех, которые в прошлом голосовали за действующего президента."Для того чтобы выиграли все, мы пойдем на выборы и возле урн для голосования свергнем эту диктатуру. Я вам даю слово", — заявил оппозиционер.В свою очередь, Эрдоган, выступая перед своими сторонниками в Сиирте на юго-востоке страны, заявил, что на его митинг пришло больше людей, чем на акцию оппозиции.Президент призвал граждан сохранять доверие к национальной экономике и пообещал стабилизировать ситуацию. По его словам, одной из причин роста цен стало сильное подорожание сырья на мировых рынках.Турецкая валюта с начала года подешевела с 7,4 лиры за доллар — до 13,9. Двадцать третьего ноября она за сутки обвалилась на 16 процентов, что стало максимумом за последние 20 лет.К этому привело решение Центробанка Турции от 18 ноября снизить учетную ставку с 16 до 15 процентов. Эрдоган выступил с телеобращением и высказался за новое сокращение учетной ставки, утверждая, что это приведет к снижению инфляции.Лидеры основных оппозиционных партий обвинили президента в некомпетентности и призвали провести досрочное голосование. Эрдоган отверг эту инициативу, заявив, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года.

https://ria.ru/20211204/turkiye-1762176320.html

https://ria.ru/20211130/turtsiya-1761328332.html

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в мире, мерсин, реджеп тайип эрдоган, турция, протесты, кемаль кылычдароглу