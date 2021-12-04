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В Германии испугались новой мировой войны с Россией
Немцы напомнили автору статьи о России-изгое о Второй мировой войне - РИА Новости, 04.12.2021
В Германии испугались новой мировой войны с Россией
Читатели немецкой газеты Die Welt жестко раскритиковали статью, которая призывает западные страны относиться к Москве как к изгою. РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T10:10
2021-12-04T10:20
в мире
украина
сша
германия
россия
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt жестко раскритиковали статью, которая призывает западные страны относиться к Москве как к изгою.По мнению автора, Россия вновь пытается подчинить себе часть Восточной Европы, о чем свидетельствует усиление "давления на Украину". Он также обвинил Москву в пропаганде, основанной на подмене понятий.Большинство пользователей выразили свое несогласие с позицией журналиста и напомнили ему о событиях двух мировых войн."Германия уже однажды рассматривала Россию как страну "славянских недочеловеков", и закончилось это плохо", – отметил Hans M, призвав автора статьи "не играть с огнем".Некоторые комментаторы устроили собственную дискуссию относительно возможности вторжения российских войск на территорию Украины. Так, читатель под ником Max B. предложил сторонникам этой теории "обратиться за медицинской помощью"."Еще не всем понятно, что Путин — кто угодно, но только не дурак и не авантюрист?", — задался вопросом он.В свою очередь, пользователь под ником Frank G убежден, если Россия задумает присоединить к себе Украину, то ее не никто не сможет остановить.Тем не менее нашлись и те, кто выступил за иной, более радикальный, метод урегулирования кризиса, а именно, отправку миротворческого контингента НАТО к украинской границе.В последнее время в западных СМИ все чаще появляются публикации о том, что Россия "готовит вторжение на Украину". В Кремле эти обвинения неоднократно опровергали, подчеркивая, что они используются в качестве предлога, чтобы стянуть к российским границам больше сил и техники НАТО.По словам пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова, Москва не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211204/razgovor-1762141429.html
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в мире, украина, сша, германия, россия
10:10 04.12.2021 (обновлено: 10:20 04.12.2021)
 
Немцы напомнили автору статьи о России-изгое о Второй мировой войне

Читатели Die Welt напомнили о мировых войнах после призыва называть Россию страной-изгоем

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt жестко раскритиковали статью, которая призывает западные страны относиться к Москве как к изгою.
По мнению автора, Россия вновь пытается подчинить себе часть Восточной Европы, о чем свидетельствует усиление "давления на Украину". Он также обвинил Москву в пропаганде, основанной на подмене понятий.
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Большинство пользователей выразили свое несогласие с позицией журналиста и напомнили ему о событиях двух мировых войн.
"Снова за старое? 1914, 1941… мы что, ничему не научились? Германия должна избежать участия в конфликте с непредсказуемыми последствиями", – считает Claus B.
"Германия уже однажды рассматривала Россию как страну "славянских недочеловеков", и закончилось это плохо", – отметил Hans M, призвав автора статьи "не играть с огнем".
Некоторые комментаторы устроили собственную дискуссию относительно возможности вторжения российских войск на территорию Украины. Так, читатель под ником Max B. предложил сторонникам этой теории "обратиться за медицинской помощью".
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На Украине раскрыли ложь о взаимоотношениях с НАТО
"Еще не всем понятно, что Путин — кто угодно, но только не дурак и не авантюрист?", — задался вопросом он.
В свою очередь, пользователь под ником Frank G убежден, если Россия задумает присоединить к себе Украину, то ее не никто не сможет остановить.

"Явный агрессор — США, а не Россия. Семь лет назад на Украине произошла смена режима, финансируемая американскими деньгами", — заключил Rainer S.

Тем не менее нашлись и те, кто выступил за иной, более радикальный, метод урегулирования кризиса, а именно, отправку миротворческого контингента НАТО к украинской границе.
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
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В США раскрыли "саботаж" Украины в ситуации с Крымом
В последнее время в западных СМИ все чаще появляются публикации о том, что Россия "готовит вторжение на Украину". В Кремле эти обвинения неоднократно опровергали, подчеркивая, что они используются в качестве предлога, чтобы стянуть к российским границам больше сил и техники НАТО.
По словам пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова, Москва не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаСШАГерманияРоссия
 
 
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