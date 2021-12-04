https://ria.ru/20211204/shakhta-1762179094.html

Тела еще двух погибших подняли на поверхность из шахты "Листвяжная"

Тела еще двух погибших подняли на поверхность из шахты "Листвяжная" - РИА Новости, 04.12.2021

Тела еще двух погибших подняли на поверхность из шахты "Листвяжная"

Горноспасатели подняли на поверхность из шахты "Листвяжной" в Кемеровской области тела еще двух погибших шахтеров, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T15:21

2021-12-04T15:21

2021-12-04T15:29

кемеровская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Горноспасатели подняли на поверхность из шахты "Листвяжной" в Кемеровской области тела еще двух погибших шахтеров, сообщили в пресс-службе МЧС России.Отмечается, что для обеспечения работ по поиску проводятся мероприятия по проветриванию аварийного участка подготовительного забоя. Специалисты проводят оборудование скважины № 2 для подачи азота, углекислого газа и хладона. Кроме того, проводятся работы во восстановлению вентиляционных перемычек в шахте и трубопровода для откачки воды с подтопленных частей горных выработок.Уточняется, что в смену работает три отделения ВГСЧ, также привлечены члены вспомогательной горноспасательной команды шахты.Утром 25 ноября на шахте произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.

https://ria.ru/20211203/shakhta-1761954201.html

кемеровская область

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кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе