https://ria.ru/20211204/omikron-1762190435.html

Раскрыта тайна "омикрона"

Ученые выяснили, что сделало омикрон-штамм "более человечным" - РИА Новости, 04.12.2021

Раскрыта тайна "омикрона"

Омикрон-штамм коронавируса мог приобрести одну из своих мутаций, взяв фрагмент генетического материала от вируса, вызывающего простуду. К такому выводу пришли... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T17:30

2021-12-04T17:30

2021-12-04T21:07

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омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Омикрон-штамм коронавируса мог приобрести одну из своих мутаций, взяв фрагмент генетического материала от вируса, вызывающего простуду. К такому выводу пришли специалисты из компании nference, специализирующейся на анализе данных.Эксперты установили, что указанная генетическая последовательность не встречалась у предыдущих вариантов SARS-CoV-2, однако ее можно обнаружить в других вирусах, включая респираторные, а также в геноме человека.По его мнению, благодаря такой модификации вирусу проще попадать из одного организма в другой, но само заболевание будет проходить в легкой или бессимптомной форме.Согласно результатам более ранних исследований, клетки легких и ЖКТ могут одновременно содержать как SARS-CoV-2, так и вирус простуды. Впоследствии такая коинфекция становится основой для вирусной рекомбинации (процесс, когда два вируса заражают одну и ту же клетку, создают свои и новые копии с генетическими фрагментами обоих "родителей". — Прим. ред.).Новый штамм коронавируса B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в середине ноября. По мнению ученых, он отличается тремя десятками мутаций в S-белке и может быть устойчивым к защитным антителам переболевших и привитых. В ВОЗ заявили, что этот вариант "вызывает беспокойство", и присвоили ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита.

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в мире, ботсвана, юар, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса