https://ria.ru/20211204/metro-1762179592.html
На Замоскворецкой линии московского метро произошел сбой в движении поездов
На Замоскворецкой линии московского метро произошел сбой в движении поездов - РИА Новости, 04.12.2021
На Замоскворецкой линии московского метро произошел сбой в движении поездов
Движение поездов на Замоскворецкой линии московского метро от станции "Орехово" до станции "Автозаводская" прервано из-за попадания человека на пути, сообщает... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T15:28
2021-12-04T15:28
2021-12-04T15:43
происшествия
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Движение поездов на Замоскворецкой линии московского метро от станции "Орехово" до станции "Автозаводская" прервано из-за попадания человека на пути, сообщает столичный департамент транспорта."На Замоскворецкой линии нет движения поездов от станции "Орехово" до "Автозаводской" из-за человека на пути",- говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале департамента.В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.Прерванное из-за инцидента движение на участке Замоскворецкой линии московского метро восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта.
https://ria.ru/20211202/metro-1761791900.html
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происшествия, москва, россия
15:28 04.12.2021 (обновлено: 15:43 04.12.2021)
На Замоскворецкой линии московского метро произошел сбой в движении поездов
На Замоскворецкой линии московского метро увеличены интервалы движения поездов