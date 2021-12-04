https://ria.ru/20211204/metro-1762179592.html

На Замоскворецкой линии московского метро произошел сбой в движении поездов

На Замоскворецкой линии московского метро произошел сбой в движении поездов - РИА Новости, 04.12.2021

На Замоскворецкой линии московского метро произошел сбой в движении поездов

Движение поездов на Замоскворецкой линии московского метро от станции "Орехово" до станции "Автозаводская" прервано из-за попадания человека на пути, сообщает... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T15:28

2021-12-04T15:28

2021-12-04T15:43

происшествия

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Движение поездов на Замоскворецкой линии московского метро от станции "Орехово" до станции "Автозаводская" прервано из-за попадания человека на пути, сообщает столичный департамент транспорта."На Замоскворецкой линии нет движения поездов от станции "Орехово" до "Автозаводской" из-за человека на пути",- говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале департамента.В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.Прерванное из-за инцидента движение на участке Замоскворецкой линии московского метро восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта.

https://ria.ru/20211202/metro-1761791900.html

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