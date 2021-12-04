https://ria.ru/20211204/medvedev-1762172291.html

Главная цель ЕР — выполнить обязательства программы, заявил Медведев

Главная цель ЕР — выполнить обязательства программы, заявил Медведев - РИА Новости, 04.12.2021

Главная цель ЕР — выполнить обязательства программы, заявил Медведев

Приемные "Единой России" обязаны работать со всеми, кто обратился в партию за помощью, вне зависимости от политических взглядов, заявил председатель ЕР Дмитрий... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T14:04

2021-12-04T14:04

2021-12-04T14:14

политика

единая россия

дмитрий медведев

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762166911_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_c75fe2abec70afc5b1276ee9be52a0c1.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Приемные "Единой России" обязаны работать со всеми, кто обратился в партию за помощью, вне зависимости от политических взглядов, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев."Наши приемные продолжили работать и в период пандемии. Они организуют дистанционные приемы граждан, оказывают им юридическую поддержку, действуют как площадка для волонтеров. Сотрудники доставляют и продукты, и медикаменты, помогают в работе медицинских учреждений. Мы и дальше обязаны работать со всеми кто к нам обратился. Мы будем стараться помочь каждому человеку вне зависимости от его политических убеждений", - сказал Медведев на ХХ съезде партии.По словам Медведева, главная цель "Единой России" - полностью выполнить обязательства, заложенные в программу партии."Главная наша цель - полностью выполнить те обязательства, которые заложены в народную программу. Это первое, что будут спрашивать с нас люди, наши избиратели",- сказал Медведев.Он отметил, что вся работа партии, партийных отделений, фракции в Госдуме должна быть подчинена этой задаче. "Нужно выполнять нашу программу", - подчеркнул Медведев.Председатель партии отметил, что деньги на народную программу должны расходоваться максимально эффективно, это должно строго контролироваться."Парламентом принят бюджет на ближайшие три года. По инициативе партии в него заложены средства на финансирование многих социальных проектов, которые представлены в народной программе. Партия должна контролировать, чтобы деньги - на это хочу специально обратить внимание - фактически выделялись. Бюджет бюджетом, но нужно смотреть за тем, чтобы деньги фактически выделяли, чтобы они, конечно, расходовались по назначению и максимально эффективно ",- сказал Медведев.По его словам, результаты такого контроля должны быть отражены в отчётах об исполнении народной программы.

https://ria.ru/20211204/medvedev-1762171611.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, единая россия, дмитрий медведев, госдума рф