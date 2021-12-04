https://ria.ru/20211204/koronavirus-1762156494.html
В России за сутки выписали 35 182 человека после COVID-19
В России за сутки выписали 35 182 человека после COVID-19 - РИА Новости, 04.12.2021
В России за сутки выписали 35 182 человека после COVID-19
За сутки в России выписано 35 182 человека после COVID-19, за все время выздоровели 8 471 813, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T11:42
2021-12-04T11:42
2021-12-04T11:42
распространение коронавируса
общество
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. За сутки в России выписано 35 182 человека после COVID-19, за все время выздоровели 8 471 813, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 35 182 человека… За весь период выписано по выздоровлении по России – 8 471 813", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписаны после ковида 3718 пациентов, в Санкт-Петербурге - 2760, в Подмосковье - 1850.
https://ria.ru/20211204/omikron-shtamm-1762089244.html
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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
В России за сутки выписали 35 182 человека после COVID-19
За сутки в России выписали 35 182 человека после COVID-19