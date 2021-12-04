https://ria.ru/20211204/koronavirus-1762156494.html

В России за сутки выписали 35 182 человека после COVID-19

В России за сутки выписали 35 182 человека после COVID-19 - РИА Новости, 04.12.2021

В России за сутки выписали 35 182 человека после COVID-19

За сутки в России выписано 35 182 человека после COVID-19, за все время выздоровели 8 471 813, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T11:42

2021-12-04T11:42

2021-12-04T11:42

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. За сутки в России выписано 35 182 человека после COVID-19, за все время выздоровели 8 471 813, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 35 182 человека… За весь период выписано по выздоровлении по России – 8 471 813", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписаны после ковида 3718 пациентов, в Санкт-Петербурге - 2760, в Подмосковье - 1850.

https://ria.ru/20211204/omikron-shtamm-1762089244.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19