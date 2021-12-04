11:42 04.12.2021 (обновлено: 12:35 04.12.2021)
В России выявили 32 974 новых случая COVID-19 за сутки
В России выявили 32 974 новых случая заражения коронавирусом за сутки
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В России вторые сутки подряд выявляют менее 33 тысяч случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.
"Подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 32 974 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2232 (6,8 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Накануне зафиксировали 32 930 инфицированных, темп прироста остается на уровне 0,34 процента. Максимума показатель достиг 6 ноября — 41 335 заболевших.
Умерли 1215 человек (днем ранее было 1217), выписались после лечения — 35 182.
Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 3356 (днем ранее было 3304), Санкт-Петербурге — 2528, Подмосковье — 2075, Самарской области — 887, Краснодарском крае — 840, Воронежской области — 739, Красноярском крае — 711, Пермском — 695, Свердловской области — 692, Нижегородской — 688.
Минимальный показатель отмечен на Чукотке — пять заболевших, в Ненецком автономном округе их 12, а в Калмыкии — 24.
В целом за время пандемии в России заразились коронавирусом 9 769 011 человек, из них 280 072 скончались, 8 471 813 пациента вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 260 миллионов инфицированных, 5,2 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
По последним данным, первую прививку сделали почти 70 миллионов россиян, полный курс вакцинации прошли 60,7 миллиона.