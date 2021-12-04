https://ria.ru/20211204/koronavirus-1762156386.html

В России выявили 32 974 новых случая COVID-19 за сутки

В России выявили 32 974 новых случая COVID-19 за сутки - РИА Новости, 04.12.2021

В России выявили 32 974 новых случая COVID-19 за сутки

В России вторые сутки подряд выявляют менее 33 тысяч случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T11:42

2021-12-04T11:42

2021-12-04T12:35

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В России вторые сутки подряд выявляют менее 33 тысяч случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба."Подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 32 974 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2232 (6,8 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Накануне зафиксировали 32 930 инфицированных, темп прироста остается на уровне 0,34 процента. Максимума показатель достиг 6 ноября — 41 335 заболевших.Умерли 1215 человек (днем ранее было 1217), выписались после лечения — 35 182.Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 3356 (днем ранее было 3304), Санкт-Петербурге — 2528, Подмосковье — 2075, Самарской области — 887, Краснодарском крае — 840, Воронежской области — 739, Красноярском крае — 711, Пермском — 695, Свердловской области — 692, Нижегородской — 688.Минимальный показатель отмечен на Чукотке — пять заболевших, в Ненецком автономном округе их 12, а в Калмыкии — 24.В целом за время пандемии в России заразились коронавирусом 9 769 011 человек, из них 280 072 скончались, 8 471 813 пациента вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 260 миллионов инфицированных, 5,2 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.По последним данным, первую прививку сделали почти 70 миллионов россиян, полный курс вакцинации прошли 60,7 миллиона.

https://ria.ru/20211204/omikron-1762133997.html

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здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, общество, коронавирус в россии