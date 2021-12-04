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Постпред России призвал Израиль к диалогу по вопросу зоны, свободной от ОМУ
Постпред России призвал Израиль к диалогу по вопросу зоны, свободной от ОМУ - РИА Новости, 04.12.2021
Постпред России призвал Израиль к диалогу по вопросу зоны, свободной от ОМУ
Израилю следует начать принимать участие в конференции по созданию зоны, свободной от ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения, на Ближнем... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T08:45
2021-12-04T08:50
в мире
израиль
сша
оон
генеральная ассамблея оон
михаил ульянов
россия
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ООН, 4 дек – РИА Новости. Израилю следует начать принимать участие в конференции по созданию зоны, свободной от ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения, на Ближнем Востоке, если страна не хочет остаться за бортом процесса, заявил журналистам постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.В пятницу в штаб-квартире ООН завершилась вторая сессия Конференции. Как и в случае с первой сессией (состоявшейся в 2020 году), США и Израиль отказались в ней участвовать.Как указал Ульянов, для России это мероприятие имеет важное значение так как Москва в 1995 году в соавторстве с Лондоном и Вашингтоном стала инициатором принятия резолюции 1995 года по Ближнему Востоку. Благодаря этой резолюции решение о бессрочном продлении ДНЯО было принято без голосования, отметил дипломат.С тех пор, по его словам, Россия, США, Великобритания несут особую ответственность за реализацию идеи создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения."Нынешняя конференция представляет собой первый реальный шаг в движении в этом направлении, которое займет очень много времени. Процесс будет нелегким, тем не менее начало положено", - сказал Ульянов.Как указал дипломат, атмосфера завершившейся второй сессии конференции была деловой."Сессия была более успешной, чем можно было ожидать, потому что участники сумели преодолеть разногласия по процедурным вопросам и одобрить правила процедуры", - отметил постпред.По его словам, согласно этим правилам, консенсус будет единственным методом принятия решений по процедурным и субстантивным вопросам. "Это гарантия того, что мнения, интересы, озабоченности каждой страны будут приняты во внимание и единственный способ движения вперед – это нахождение общеприемлемых решений. То есть, у каждой страны будет право вето", - пояснил он."Это особенно важно в связи с тем, что Израиль до сих пор уклонялся от участия в этом мероприятии. Теперь же, если он не хочет оказаться за бортом процесса, ему надо подключаться в какой-то форме, потому что его интересы полностью защищены правилом консенсуса не только по всем вопросам по существу, но даже по процедурным вопросам", - заявил Ульянов.По его мнению, в этой ситуации отсутствие Израиля "несколько странно и точно нежелательно". "Израиль - важный игрок на Ближнем Востоке, и участие в процессе имело бы важное значение", - заметил он.Он указал, что конференция не направлена на изоляцию Израиля. "Ничего подобного – это протянутая для диалога рука соседей Израиля. И, наверное, на такой добрый жест с их стороны надо реагировать соответствующе", - добавил Ульянов.Генассамблея ООН приняла решение о созыве конференции 22 декабря 2018 года. Мероприятие должно запустить реализацию одобренной в 1995 году резолюции о зоне, свободной от оружия массового поражения, на Ближнем Востоке.Как говорилось в решении Генассамблеи ООН, "конференция должна быть направлена на разработку юридически обязывающего договора, предусматривающего создание зоны, свободной от ядерного и других видов оружия массового уничтожения, на Ближнем Востоке на основе договоренностей, достигнутых государствами региона". Согласно решению, для участия в конференции должны быть приглашены все государства Ближнего Востока.
https://ria.ru/20211202/iran-1761787393.html
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в мире, израиль, сша, оон, генеральная ассамблея оон, михаил ульянов, россия
08:45 04.12.2021 (обновлено: 08:50 04.12.2021)
 
Постпред России призвал Израиль к диалогу по вопросу зоны, свободной от ОМУ

Постпред России Ульянов: Израилю следует участвовать в диалоге по зоне, свободной от ОМУ

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЧлен коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ООН, 4 дек – РИА Новости. Израилю следует начать принимать участие в конференции по созданию зоны, свободной от ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения, на Ближнем Востоке, если страна не хочет остаться за бортом процесса, заявил журналистам постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
В пятницу в штаб-квартире ООН завершилась вторая сессия Конференции. Как и в случае с первой сессией (состоявшейся в 2020 году), США и Израиль отказались в ней участвовать.
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Как указал Ульянов, для России это мероприятие имеет важное значение так как Москва в 1995 году в соавторстве с Лондоном и Вашингтоном стала инициатором принятия резолюции 1995 года по Ближнему Востоку. Благодаря этой резолюции решение о бессрочном продлении ДНЯО было принято без голосования, отметил дипломат.
С тех пор, по его словам, Россия, США, Великобритания несут особую ответственность за реализацию идеи создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения.
"Нынешняя конференция представляет собой первый реальный шаг в движении в этом направлении, которое займет очень много времени. Процесс будет нелегким, тем не менее начало положено", - сказал Ульянов.
Как указал дипломат, атмосфера завершившейся второй сессии конференции была деловой.
"Сессия была более успешной, чем можно было ожидать, потому что участники сумели преодолеть разногласия по процедурным вопросам и одобрить правила процедуры", - отметил постпред.
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По его словам, согласно этим правилам, консенсус будет единственным методом принятия решений по процедурным и субстантивным вопросам. "Это гарантия того, что мнения, интересы, озабоченности каждой страны будут приняты во внимание и единственный способ движения вперед – это нахождение общеприемлемых решений. То есть, у каждой страны будет право вето", - пояснил он.
"Это особенно важно в связи с тем, что Израиль до сих пор уклонялся от участия в этом мероприятии. Теперь же, если он не хочет оказаться за бортом процесса, ему надо подключаться в какой-то форме, потому что его интересы полностью защищены правилом консенсуса не только по всем вопросам по существу, но даже по процедурным вопросам", - заявил Ульянов.
По его мнению, в этой ситуации отсутствие Израиля "несколько странно и точно нежелательно". "Израиль - важный игрок на Ближнем Востоке, и участие в процессе имело бы важное значение", - заметил он.
Он указал, что конференция не направлена на изоляцию Израиля. "Ничего подобного – это протянутая для диалога рука соседей Израиля. И, наверное, на такой добрый жест с их стороны надо реагировать соответствующе", - добавил Ульянов.
Генассамблея ООН приняла решение о созыве конференции 22 декабря 2018 года. Мероприятие должно запустить реализацию одобренной в 1995 году резолюции о зоне, свободной от оружия массового поражения, на Ближнем Востоке.
Как говорилось в решении Генассамблеи ООН, "конференция должна быть направлена на разработку юридически обязывающего договора, предусматривающего создание зоны, свободной от ядерного и других видов оружия массового уничтожения, на Ближнем Востоке на основе договоренностей, достигнутых государствами региона". Согласно решению, для участия в конференции должны быть приглашены все государства Ближнего Востока.
 
В миреИзраильСШАООНГенеральная Ассамблея ООНМихаил УльяновРоссия
 
 
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