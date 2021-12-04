https://ria.ru/20211204/indiya-1762161502.html

Визит Путина в Индию знаменует возобновление очных контактов, сообщил посол

Визит Путина в Индию знаменует возобновление очных контактов, сообщил посол - РИА Новости, 04.12.2021

Визит Путина в Индию знаменует возобновление очных контактов, сообщил посол

Визит президента России Владимира Путина в Индию знаменует возвращение контактов в очный формат, сообщил журналистам посол России в Индии Николай Кудашев. РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T12:36

2021-12-04T12:36

2021-12-04T12:36

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владимир путин

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россия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек – РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Индию знаменует возвращение контактов в очный формат, сообщил журналистам посол России в Индии Николай Кудашев.Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин 6 декабря посетит Индию, где обсудит с премьером страны Нарендрой Моди вопросы развития отношений и международную повестку дня."Визит действительно и необычный, и долгожданный, он знаменует, как мне представляется, возвращение наших контактов в привычное, очное русло, невзирая на сохраняющуюся ковидную опасность и тревожные сигналы, которые создаются вокруг нового штамма "омикрон"", - сказал он.Посол добавил, что механизм очных контактов между Россией и Индией продолжится в следующем году."Механизм регулярных очных контактов будет работать как в этом, так и в будущем году. Будет поддерживаться не только механизм официальных встреч на высшем уровне, но и механизм неформальных саммитов – это новая составная часть диалога на высшем уровне. Где и как будет созван очередной такой саммит, наверное, покажет время".Кудашев отметил, что начало традиции неформальных саммитов положила встреча лидеров в Сочи в 2018 году."И было понимание, что эта традиция будет продолжена. Только пандемия ее нарушила", - сказал посол.Кроме того, Кудашев отметил, что продолжатся и встречи в видеоформате, однако при этом подчеркнул, что, учитывая огромный объем, характерный для наших связей с Индией, обсудить в режиме видеоконтакта за 30-40 минут даже малую часть этих отношений невозможно."Существенно необходим именно личный контакт. И вторая сторона: далеко не все в наших отношениях, имеющих статус особо привилегированного стратегического партнерства, включающего самые чувствительные сферы передачи технологий, можно вынести в публичное поле, в интернет-пространство. Есть темы, которые обсуждаются только в очном формате, а порой и с глазу на глаз. Отсюда и особое значение, особая востребованность личных встреч", - добавил посол."Скажу вам откровенно, она наблюдается и на западном фланге, где вы прекрасно видите попытки эскалации событий вокруг Украины, и на восточном, где не прекращаются усилия по продвижению разного рода индо-тихоокеанских версий, которые сильно смахивают на второе издание "холодной войны". Как мне видится, цель у этого всего одна – помешать реализации большого Евразийского проекта, созданию пространства взаимодействия, сотрудничества и взаимопонимания от Лиссабона до Владивостока. Это давняя идея, которая нашла свое второе рождение под, если так можно выразиться, зонтиком большого евразийского проекта, озвученного президентом России", - сказал он.Еще одной особенностью этого визита является его обширная повестка, отметил посол."Естественно, лидеры в период пандемии не прекращали контактов, они продолжались в виде телефонных звонков, обмена посланиями и заочного видеообщения на крупнейших международных мероприятиях. Общались заочно и очно наши министры, в первую очередь министры иностранных дел, министры обороны, таких контактов было много, но после двух лет отсутствия очных встреч на высшем уровне, понятно, что у этого саммита огромная повестка", - сказал Кудашев.

https://ria.ru/20211203/indiya-1762019380.html

https://ria.ru/20211202/mishustin-1761778789.html

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