https://ria.ru/20211204/indiya-1762159556.html

Посол в Индии назвал темы предстоящей беседы Путина и Моди

Посол в Индии назвал темы предстоящей беседы Путина и Моди - РИА Новости, 04.12.2021

Посол в Индии назвал темы предстоящей беседы Путина и Моди

Визит президента России Владимира Путина в Индию состоится, невзирая на тревоги, связанные с появлением нового штамма коронавируса "омикрон", он будет очень... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T12:13

2021-12-04T12:13

2021-12-04T12:13

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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек – РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Индию состоится, невзирая на тревоги, связанные с появлением нового штамма коронавируса "омикрон", он будет очень насыщенным, сообщил журналистам посол России в Индии Николай Кудашев."Невзирая на определенные тревоги, связанные с появлением нового штамма коронавируса "омикрон", визит состоится. Он подтвержден. Все стороны заинтересованы в том, чтобы его субстантивно наполнить и сделать его успешным. Визит будет однодневным, но очень насыщенным. Собственно визиту президента и переговорам на высшем уровне будет предшествовать целая серия событий", - сказал посол.Он отметил, что до этого пройдут встречи министров иностранных дел России и Индии Сергея Лаврова и Субраманьяма Джайшанкара, заседание межправкомиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству и встреча глав МО России и Индии Сергея Шойгу и Раджнатха Сингха."Встрече на высшем уровне будет предшествовать первый инаугурационный раунд межминистерского диалога в формате "два плюс два" – министров иностранных дел и министров обороны. Это согласованные встречи, которые дают нам полную возможность и уверенность утверждать, что визит на высшем уровне будет и насыщенным, и богатым субстанцией и будет сопровождаться определенными, весьма убедительными результатами", - сказал он.Говоря про формат "два плюс два", посол отметил, что он уже присутствует в отношениях с некоторыми нашими зарубежными партнерами."Но нигде эти отношения не характеризуются такими масштабами, такой глубиной и доверительностью, как в случае с Индией", - сказал Кудашев.Дипломат отметил, что Россия и Индия разделяют общие взгляды на вопрос Афганистана."Нас связывают общие тревоги и взгляды на перспективы развития этой страны. Региону и миру нужен мирный, спокойный, предсказуемый Афганистан, с чьей территории не исходила бы угроза террора и наркотрафика. Естественно, это предполагало бы строительство в Афганистане стабильной власти, в которой нашли бы свое законное место представители разных взглядов, конфессий, народностей и этносов этой страны. Тут мы с нашими индийскими коллегами полностью едины", - сказал он.Посол подчеркнул, что сейчас безотлагательный характер имеет оказание экстренной гуманитарной помощи, которая бы позволила остановить гуманитарную катастрофу.Кудашев отметил, что в этих целях Россия выстраивает активное взаимодействие с индийскими коллегами на глобальном уровне, в ООН, в рамках Шанхайской организации сотрудничества и её Контактной группы ШОС – Афганистан."Поле нашего взаимопонимания растет и в рамках такой многообещающей площадки, как Московский формат консультаций по Афганистану. Индия стала регулярным и конструктивным его участником. Есть и новые форматы, в том числе недавний раунд Делийского диалога по безопасности в Афганистане, который состоялся тут 10 ноября и закончился принятием Делийской декларации, которая в общем виде отражает близость наших подходов к урегулированию в этой стране. Ну и конечно, у нас есть богатый трек двусторонних контактов на этом направлении. Так что у нашего сотрудничества по этой линии хорошая политическая база и перспектива", - сказал посол.Также дипломат рассказал, что Россия и Индия планируют развивать сотрудничество в космосе, возможно, по вопросам освоения Луны."Россия, как продолжатель СССР, стоит у истоков индийской космической программы. Но над чем мы задумываемся сейчас? Не только над поставками двигателей, но и о совместном двигателестроении, совместном развитии ракетоносителей – тяжелых, легких и сверхлегких, совместном создании спутников", - сказал Кудашев.Посол отметил, что "многие задумываются и над тем, чтобы сообща осваивать Луну, создавать космические станции". Он добавил, что по итогам встречи Путина и Моди будут достигнуты договорённости в области транспорта, науки, техники, военного сотрудничества и ВТС.

https://radiosputnik.ria.ru/20211203/indiya-1762086441.html

https://ria.ru/20211203/indiya-1761955523.html

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в мире, индия, оон, афганистан, владимир путин, шос, нарендра моди, николай кудашев, россия