https://ria.ru/20211204/indiya-1762159039.html

Россия и Индия сделают масштабное совместное заявление, заявил посол

Россия и Индия сделают масштабное совместное заявление, заявил посол - РИА Новости, 04.12.2021

Россия и Индия сделают масштабное совместное заявление, заявил посол

Итогом встречи лидеров России и Индии станет масштабное совместное заявление, заявил журналистам посол в Нью-Дели Николай Кудашев. РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T12:05

2021-12-04T12:05

2021-12-04T13:29

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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек — РИА Новости. Итогом встречи лидеров России и Индии станет масштабное совместное заявление, заявил журналистам посол в Нью-Дели Николай Кудашев."Это будет большое политическое событие, особенно востребованное сейчас, когда запрос на развитие двусторонних отношений и складывание в Евразии пространства сотрудничества растет. Мы с полным основанием можем ожидать по итогам саммита масштабного совместного политического заявления. Работа над ним ведется, это будет документ большой значимости, охватывающий практически все стороны двусторонних связей нашего международного сотрудничества — от повестки дня ООН, реформирования этой организации до урегулирования региональных кризисов и продвижения в двустороннем измерении", — сказал он.Кроме того, уверен Кудашев, Владимир Путин и Нарендра Моди уделят внимание традиционным ценностям: уважению центральной роли ООН, приверженности многополярности, сохранению стратегической стабильности, совместному вкладу в борьбу с новыми вызовами и угрозами. Будет идти речь и о продолжении взаимодействия на таких площадках, как БРИКС, ШОС, РИК, G20, добавил посол.По его мнению, еще одним итогом визита Путина в Индию станут договоренности в таких областях, как взаимосвязанность и транспорт, наука и техника, космос, военное и военно-техническое сотрудничество, культура, образование."Что касается такой традиционно чувствительной области наших взаимоотношений, как военно-технические связи, и здесь можно ожидать движения вперед", — считает посол.Он подчеркнул, что визит будет очень насыщенным. Еще до встречи на высшем уровне пройдут переговоры глав МИД Сергея Лаврова и Субраманьяма Джайшанкара, министров обороны Сергея Шойгу и Раджнатха Сингха, а также заседание межправкомиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству.Президент России посетит Индию 6 декабря. Это будет его первая личная встреча с премьер-министром Нарендрой Моди после беседы на полях саммита БРИКС в Бразилиа в ноябре 2019 года. Как рассказал журналистам помощник Путина Юрий Ушаков, по итогам саммита планируется подписать порядка десяти двухсторонних соглашений.

https://ria.ru/20211202/putin-1761852058.html

https://ria.ru/20211126/mid-1760845025.html

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индия, оон, шос, евразия, рик, николай кудашев, россия