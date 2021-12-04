https://ria.ru/20211204/gaz-1762183773.html

Россия не заинтересована в конфликтах с ЕС по газу, заявили в Еврокомиссии

Россия не заинтересована в конфликтах с ЕС по газу, заявили в Еврокомиссии - РИА Новости, 04.12.2021

Россия не заинтересована в конфликтах с ЕС по газу, заявили в Еврокомиссии

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони считает, что Россия не заинтересована в тяжелой дискуссии с Евросоюзом по газу, а геополитические вопросы не РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T16:18

2021-12-04T16:18

2021-12-04T16:18

экономика

алжир (республика)

евросоюз

газпром

балтийское море

паоло джентилони

северный поток — 2

nord stream 2 ag

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РИМ, 4 дек – РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони считает, что Россия не заинтересована в тяжелой дискуссии с Евросоюзом по газу, а геополитические вопросы не будут более активно влиять на его поставки."Я не думаю, что Россия сегодня заинтересована в крайне тяжелой дискуссии", - заявил на проходящей в Риме конференции "Международные диалоги"."Помимо "Северного потока 2" есть различные темы, которые интересуют российское руководство, и я думаю, что геополитика присутствует в этом всегда, но кризис не должен выходить за пределы определенного уровня", - сказал итальянский политик.Он подчеркнул, что снятие локдаунов увеличило спрос на энергию, и сегодня ЕС видит поставки на полную мощность из Норвегии и Алжира, в то время как из России "они сократились на 25% в октябре и ноябре по сравнению с тем же периодом прошлого года"."Меня больше беспокоит развитие Украины и кризис на границе Белоруссии. Я думаю, что поставки газа не будут использоваться худшим образом, чем это делалось до сих пор, но проблема остается", - сказал Джентилони."Северный поток 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом".

https://ria.ru/20211203/gaz-1762068857.html

алжир (республика)

балтийское море

россия

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