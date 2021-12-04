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Мишустин посетил российский павильон на "Экспо-2020" в Дубае
Мишустин посетил российский павильон на "Экспо-2020" в Дубае - РИА Новости, 04.12.2021
Мишустин посетил российский павильон на "Экспо-2020" в Дубае
Премьер РФ Михаил Мишустин вместе с министром толерантности ОАЭ, генеральным комиссаром "Экспо-2020" Нахайяном бен Мубараком Аль Нахайяном в рамках Дня России... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T11:36
2021-12-04T12:10
в мире
дубай (город)
экспо 2020
оаэ
сергей собянин
михаил мишустин
россия
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ДУБАЙ, 4 дек - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин вместе с министром толерантности ОАЭ, генеральным комиссаром "Экспо-2020" Нахайяном бен Мубараком Аль Нахайяном в рамках Дня России на всемирной универсальной выставке ознакомился с российским павильоном.На первом этаже павильона, который является одним из крупнейших на выставке, Мишустин осмотрел стенд Политехнического музея "Из России с любовью". Он открывает экскурс в историю идей и изобретений, которые появились в России. Стенд представляет собой мультимедийный экран, где можно увидеть 34 концепции, прорывные для своего времени научные идеи и изобретения на их основе. Также на стенде представлены семь объектов, некоторым из них более 100 лет.Затем глава правительства направился на третий этаж, где расположена основная экспозиция, посвященная теме российского павильона "Творческий разум: определяя будущее".Центральной частью экспозиции является инсталляция 7-метрового человеческого мозга. Экспозиция создавалась совместно с ведущими российскими учёными и нейробиологами. Шоу представляет собой мультимедийный интерактивный перформанс. Оно транслируется на поверхности девяти LED-экранов, которые окружают скульптуру, на интерактивном полу, а также на поверхности самой скульптуры с помощью современных мультимедийных технологий.Затем премьер направился к инсталляции "Росатома", которая подхватывает идею уникальных способностей человеческого мозга и продолжает ее, показывая, какие уникальные творческие идеи и научные открытия создавала человеческая мысль на протяжении всей истории. Две роборуки выступают символом творческого и логического начал, которые, объединяясь, создают великие творения.Основная идея экспоната "Росатома" - преемственность человеческой мысли на всех этапах развития цивилизации и важность использования научных и творческих достижений разных эпох и народов для улучшения качества жизни людей во всем мире.Инсталляция в мультимедийной форме повествует о накопленных знаниях и при помощи современных технологий, конструкторской мысли и любви к творчеству обретают новую силу и выстраивают путь в прогрессивное будущее.После этого Мишустину показали книгу "Russia creates". Эта книга - интерактивная энциклопедия креативной индустрии России от Петра Первого до наших дней. Книга рассказывает посетителям о прошлом и настоящем российского креатива в различных сферах: космос, наука, медицина, искусство, музыка, театр, кино, мода, гастрономия, литература и бизнес. Посетитель может жестом перевернуть страницы книги, читать, просматривать изображения и видео.Затем премьер осмотрел стенд "Москва 2030", который рассказывает о Москве, ее достижениях как современного быстро развивающегося города. В основе концепции - семь стереотипов о российской столице глазами иностранцев, которые развенчиваются в ходе просмотра тематических роликов. Видео знакомят с видами современной Москвы, интересными фактами и ключевыми проектами столицы.Цель инсталляции - выразить готовность Москвы принять "Экспо" в 2030 году на высоком уровне и продемонстрировать современную инфраструктуру города, ее культурную жизнь, гостеприимство, опыт успешного проведения масштабных событий и умение сохранить их наследие.Потом глава правительства осмотрел стенды компании "USM holdings" и госкорпорации "Ростех". Ознакомившись с экспозицией третьего этажа, Мишустин заметил, что "мозг не случайно выбран центральной экспозицией нашего павильона"."Именно мозг принимает самые важные решения. Абсолютно уверен, что никакие специальные компьютеры или технологии не заменят мозг человека, самого человека и человеческую сущность", - добавил он.Затем снова на первом этаже павильона мэр Москвы Сергей Собянин показал премьеру временную экспозицию Москвы, которая демонстрирует ключевые проекты и достижения российской столицы, а также продвижение заявки Москвы в качестве кандидата на право проведения "Экспо-2030". Концепция экспозиции - полет над Москвой.
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в мире, дубай (город), экспо 2020, оаэ, сергей собянин, михаил мишустин, россия
11:36 04.12.2021 (обновлено: 12:10 04.12.2021)
 
Мишустин посетил российский павильон на "Экспо-2020" в Дубае

Премьер Мишустин посетил российский павильон на "Экспо-2020" в Дубае

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в ОАЭ
Рабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Читать ria.ru в
ДУБАЙ, 4 дек - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин вместе с министром толерантности ОАЭ, генеральным комиссаром "Экспо-2020" Нахайяном бен Мубараком Аль Нахайяном в рамках Дня России на всемирной универсальной выставке ознакомился с российским павильоном.
На первом этаже павильона, который является одним из крупнейших на выставке, Мишустин осмотрел стенд Политехнического музея "Из России с любовью". Он открывает экскурс в историю идей и изобретений, которые появились в России. Стенд представляет собой мультимедийный экран, где можно увидеть 34 концепции, прорывные для своего времени научные идеи и изобретения на их основе. Также на стенде представлены семь объектов, некоторым из них более 100 лет.
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в ОАЭ
Рабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Затем глава правительства направился на третий этаж, где расположена основная экспозиция, посвященная теме российского павильона "Творческий разум: определяя будущее".
Центральной частью экспозиции является инсталляция 7-метрового человеческого мозга. Экспозиция создавалась совместно с ведущими российскими учёными и нейробиологами. Шоу представляет собой мультимедийный интерактивный перформанс. Оно транслируется на поверхности девяти LED-экранов, которые окружают скульптуру, на интерактивном полу, а также на поверхности самой скульптуры с помощью современных мультимедийных технологий.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкРабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в ОАЭ
Рабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Затем премьер направился к инсталляции "Росатома", которая подхватывает идею уникальных способностей человеческого мозга и продолжает ее, показывая, какие уникальные творческие идеи и научные открытия создавала человеческая мысль на протяжении всей истории. Две роборуки выступают символом творческого и логического начал, которые, объединяясь, создают великие творения.
Основная идея экспоната "Росатома" - преемственность человеческой мысли на всех этапах развития цивилизации и важность использования научных и творческих достижений разных эпох и народов для улучшения качества жизни людей во всем мире.
Инсталляция в мультимедийной форме повествует о накопленных знаниях и при помощи современных технологий, конструкторской мысли и любви к творчеству обретают новую силу и выстраивают путь в прогрессивное будущее.
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в ОАЭ
Рабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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После этого Мишустину показали книгу "Russia creates". Эта книга - интерактивная энциклопедия креативной индустрии России от Петра Первого до наших дней. Книга рассказывает посетителям о прошлом и настоящем российского креатива в различных сферах: космос, наука, медицина, искусство, музыка, театр, кино, мода, гастрономия, литература и бизнес. Посетитель может жестом перевернуть страницы книги, читать, просматривать изображения и видео.
Затем премьер осмотрел стенд "Москва 2030", который рассказывает о Москве, ее достижениях как современного быстро развивающегося города. В основе концепции - семь стереотипов о российской столице глазами иностранцев, которые развенчиваются в ходе просмотра тематических роликов. Видео знакомят с видами современной Москвы, интересными фактами и ключевыми проектами столицы.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкРабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в ОАЭ
Рабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Цель инсталляции - выразить готовность Москвы принять "Экспо" в 2030 году на высоком уровне и продемонстрировать современную инфраструктуру города, ее культурную жизнь, гостеприимство, опыт успешного проведения масштабных событий и умение сохранить их наследие.
Потом глава правительства осмотрел стенды компании "USM holdings" и госкорпорации "Ростех". Ознакомившись с экспозицией третьего этажа, Мишустин заметил, что "мозг не случайно выбран центральной экспозицией нашего павильона".
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в ОАЭ
Рабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Рабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в ОАЭ
"Именно мозг принимает самые важные решения. Абсолютно уверен, что никакие специальные компьютеры или технологии не заменят мозг человека, самого человека и человеческую сущность", - добавил он.
Затем снова на первом этаже павильона мэр Москвы Сергей Собянин показал премьеру временную экспозицию Москвы, которая демонстрирует ключевые проекты и достижения российской столицы, а также продвижение заявки Москвы в качестве кандидата на право проведения "Экспо-2030". Концепция экспозиции - полет над Москвой.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкРабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в ОАЭ
Рабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
 
В миреДубай (город)Экспо 2020ОАЭСергей СобянинМихаил МишустинРоссия
 
 
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