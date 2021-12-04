11:36 04.12.2021 (обновлено: 12:10 04.12.2021)
Мишустин посетил российский павильон на "Экспо-2020" в Дубае
Премьер Мишустин посетил российский павильон на "Экспо-2020" в Дубае
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в ОАЭ
ДУБАЙ, 4 дек - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин вместе с министром толерантности ОАЭ, генеральным комиссаром "Экспо-2020" Нахайяном бен Мубараком Аль Нахайяном в рамках Дня России на всемирной универсальной выставке ознакомился с российским павильоном.
На первом этаже павильона, который является одним из крупнейших на выставке, Мишустин осмотрел стенд Политехнического музея "Из России с любовью". Он открывает экскурс в историю идей и изобретений, которые появились в России. Стенд представляет собой мультимедийный экран, где можно увидеть 34 концепции, прорывные для своего времени научные идеи и изобретения на их основе. Также на стенде представлены семь объектов, некоторым из них более 100 лет.
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в ОАЭ
Затем глава правительства направился на третий этаж, где расположена основная экспозиция, посвященная теме российского павильона "Творческий разум: определяя будущее".
Центральной частью экспозиции является инсталляция 7-метрового человеческого мозга. Экспозиция создавалась совместно с ведущими российскими учёными и нейробиологами. Шоу представляет собой мультимедийный интерактивный перформанс. Оно транслируется на поверхности девяти LED-экранов, которые окружают скульптуру, на интерактивном полу, а также на поверхности самой скульптуры с помощью современных мультимедийных технологий.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкРабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в ОАЭ
Затем премьер направился к инсталляции "Росатома", которая подхватывает идею уникальных способностей человеческого мозга и продолжает ее, показывая, какие уникальные творческие идеи и научные открытия создавала человеческая мысль на протяжении всей истории. Две роборуки выступают символом творческого и логического начал, которые, объединяясь, создают великие творения.
Основная идея экспоната "Росатома" - преемственность человеческой мысли на всех этапах развития цивилизации и важность использования научных и творческих достижений разных эпох и народов для улучшения качества жизни людей во всем мире.
Инсталляция в мультимедийной форме повествует о накопленных знаниях и при помощи современных технологий, конструкторской мысли и любви к творчеству обретают новую силу и выстраивают путь в прогрессивное будущее.
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в ОАЭ
После этого Мишустину показали книгу "Russia creates". Эта книга - интерактивная энциклопедия креативной индустрии России от Петра Первого до наших дней. Книга рассказывает посетителям о прошлом и настоящем российского креатива в различных сферах: космос, наука, медицина, искусство, музыка, театр, кино, мода, гастрономия, литература и бизнес. Посетитель может жестом перевернуть страницы книги, читать, просматривать изображения и видео.
Затем премьер осмотрел стенд "Москва 2030", который рассказывает о Москве, ее достижениях как современного быстро развивающегося города. В основе концепции - семь стереотипов о российской столице глазами иностранцев, которые развенчиваются в ходе просмотра тематических роликов. Видео знакомят с видами современной Москвы, интересными фактами и ключевыми проектами столицы.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкРабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в ОАЭ
Цель инсталляции - выразить готовность Москвы принять "Экспо" в 2030 году на высоком уровне и продемонстрировать современную инфраструктуру города, ее культурную жизнь, гостеприимство, опыт успешного проведения масштабных событий и умение сохранить их наследие.
Потом глава правительства осмотрел стенды компании "USM holdings" и госкорпорации "Ростех". Ознакомившись с экспозицией третьего этажа, Мишустин заметил, что "мозг не случайно выбран центральной экспозицией нашего павильона".
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в ОАЭ
Рабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в ОАЭ
"Именно мозг принимает самые важные решения. Абсолютно уверен, что никакие специальные компьютеры или технологии не заменят мозг человека, самого человека и человеческую сущность", - добавил он.
Затем снова на первом этаже павильона мэр Москвы Сергей Собянин показал премьеру временную экспозицию Москвы, которая демонстрирует ключевые проекты и достижения российской столицы, а также продвижение заявки Москвы в качестве кандидата на право проведения "Экспо-2030". Концепция экспозиции - полет над Москвой.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкРабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в ОАЭ