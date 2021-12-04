https://ria.ru/20211204/chernyshenko-1762176132.html

Чернышенко высоко оценил социально-экономический рост Оренбургской области

Чернышенко высоко оценил социально-экономический рост Оренбургской области - РИА Новости, 04.12.2021

Чернышенко высоко оценил социально-экономический рост Оренбургской области

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей поездки в Оренбургскую область высоко оценил социально-экономический рост региона,... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T14:40

2021-12-04T14:40

2021-12-04T14:49

экономика

общество

оренбургская область

михаил мишустин

агентство стратегических инициатив (аси)

урал

дмитрий чернышенко

россия

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УФА, 4 дек - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей поездки в Оренбургскую область высоко оценил социально-экономический рост региона, сообщает пресс-служба вице-премьера.Чернышенко в ходе рабочей поездки в регион с полпредом по ПФО Игорем Комаровым провел совещание по социально-экономическому развитию Оренбуржья."У региона в целом высокий потенциал социально-экономического роста. По ВРП на душу населения субъект находится на третьем месте в ПФО, а в инвестрейтинге АСИ она на 16 месте среди 85 регионов. Председателем правительства Михаилом Мишустиным установлены 4 показателя эффективности кураторства округов. Все они связаны с качественным ростом уровня жизни граждан этих территорий. Мы с полпредом и губернатором определили 4 прорывных проекта Оренбургской области. Их реализация призвана стать точками роста экономики субъекта", - цитирует пресс-служба Чернышенко.Отмечается, что в Оренбуржье представили проекты создания Евразийского центра детской медицины, международного межвузовского кампуса будущего "Eurasia Global", а также проекты "Карбоновая долина" - новая отрасль улавливания и хранения СО2 и восстановление реки Урал."По поручению президента в этом году мы отобрали первые 8 проектов кампусов мирового уровня. В феврале следующего года стартует второй отбор. Желающих стать участниками этой программы много. Региону перед подачей заявки еще раз необходимо детально все проработать, найти инвестора и быть готовыми вкладывать собственные средства в создание кампуса. Кроме того, необходимо оценить потенциал других вузов ПФО и определить свои уникальные специализации и направления подготовки студентов. Высшие учебные заведения должны не конкурировать, а дополнять друга и обеспечивать связь с региональным рынком труда", - сказал на совещании Чернышенко.

https://na.ria.ru/20211125/byudzhetnye_mesta-1760667802.html

https://ria.ru/20211119/transformatsiya-1759894716.html

оренбургская область

урал

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экономика, общество, оренбургская область, михаил мишустин, агентство стратегических инициатив (аси), урал, дмитрий чернышенко, россия