https://ria.ru/20211204/azerbaydzhan-1762194971.html
Баку передал Еревану десять военнослужащих, задержанных на границе
Баку передал Еревану десять военнослужащих, задержанных на границе - РИА Новости, 04.12.2021
Баку передал Еревану десять военнослужащих, задержанных на границе
Баку передал Еревану 10 военнослужащих, задержанных на границе, взамен получил карту минных полей в Карабахе, говорится в заявлении Службы государственной... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T18:21
2021-12-04T18:21
2021-12-04T18:21
в мире
армения
азербайджан
баку
ереван
россия
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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БАКУ, 4 дек - РИА Новости. Баку передал Еревану 10 военнослужащих, задержанных на границе, взамен получил карту минных полей в Карабахе, говорится в заявлении Службы государственной безопасности страны.Ведомство отметило, что ранее, 26 ноября, "Азербайджанская Республика обеспечила передачу армянской стороне одного гражданского лица и одного военнослужащего армянского происхождения"."В то же время, в результате переговоров армянская сторона передала азербайджанской стороне карты минных полей и других освобожденных от оккупации территорий Азербайджанской Республики. Выражаем признательность Министерству обороны Российской Федерации за посредничество, оказанное в передаче карт минных полей", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20211203/karabakh-1762097237.html
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в мире, армения, азербайджан, баку, ереван, россия, ситуация на армяно-азербайджанской границе
Баку передал Еревану десять военнослужащих, задержанных на границе
Баку передал Еревану десять военнослужащих, взамен получил карту минных полей в Карабахе