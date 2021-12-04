https://ria.ru/20211204/alko-1762135182.html
Россиянам напомнили об опасности алкоголя для сердца
Россиянам напомнили об опасности алкоголя для сердца - РИА Новости, 04.12.2021
Россиянам напомнили об опасности алкоголя для сердца
Привычка граждан употреблять большое количество алкоголя в праздники приводит к тому, что после них увеличивается количество обращений к врачам с жалобами на... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T01:15
2021-12-04T01:15
2021-12-04T01:15
общество
алкоголь
питание
сердце
здоровье
россия
андрей ардашев
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Привычка граждан употреблять большое количество алкоголя в праздники приводит к тому, что после них увеличивается количество обращений к врачам с жалобами на работу сердца, рассказал агентству "Прайм" заведующий научным отделом нарушений ритма и проводимости медицинского научно-образовательного центра (МНОЦ) МГУ им. М.В. Ломоносова врач-аритмолог Андрей Ардашев.Даже у в целом здоровых людей после употребления большого количества алкоголя могут наступить приступы аритмии, самый частый вид которых — мерцательная аритмия. Она опасна тем, что может привести к внезапной смерти, отметил врач."Самая частая из этих аритмий — мерцательная аритмия — в медицине такое состояние называют "Синдром праздничного сердца". Как правило, это состояние связано с употреблением больших доз алкоголя за короткий промежуток времени", — добавил Ардашев.Такое действие алкоголя на сердце объясняется тем, что алкоголь и продукт его расщепления — ацетальдегид — оказывают прямое токсическое действие на эритроциты, разрушая их оболочку. В результате этого кровяные тельца не отталкиваются друг от друга, а слипаются, образуя микротромбы, заключил эксперт.
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общество, алкоголь, питание, сердце, здоровье, россия, андрей ардашев
Россиянам напомнили об опасности алкоголя для сердца
Врач Ардашев: большое количество алкоголя в праздники приводит к проблемам с сердцем
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости.
Привычка граждан употреблять большое количество алкоголя
в праздники приводит к тому, что после них увеличивается количество обращений к врачам с жалобами на работу сердца, рассказал агентству "Прайм
" заведующий научным отделом нарушений ритма и проводимости медицинского научно-образовательного центра (МНОЦ) МГУ им. М.В. Ломоносова врач-аритмолог Андрей Ардашев.
Даже у в целом здоровых людей после употребления большого количества алкоголя могут наступить приступы аритмии, самый частый вид которых — мерцательная аритмия. Она опасна тем, что может привести к внезапной смерти, отметил врач.
"Самая частая из этих аритмий — мерцательная аритмия — в медицине такое состояние называют "Синдром праздничного сердца". Как правило, это состояние связано с употреблением больших доз алкоголя за короткий промежуток времени", — добавил Ардашев.
Такое действие алкоголя на сердце объясняется тем, что алкоголь и продукт его расщепления — ацетальдегид — оказывают прямое токсическое действие на эритроциты, разрушая их оболочку. В результате этого кровяные тельца не отталкиваются друг от друга, а слипаются, образуя микротромбы, заключил эксперт.