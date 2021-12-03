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В Британии решили отказаться от женщин и матерей
Британский колледж поплатился за отказ от слов "женщина" и "мать" - РИА Новости, 03.12.2021
В Британии решили отказаться от женщин и матерей
В Великобритании Королевский колледж акушеров и гинекологов перестал использовать слова "женщина" и "мать". Об этом сообщает The Telegraph. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T16:39
2021-12-03T16:39
2021-12-03T17:59
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Великобритании Королевский колледж акушеров и гинекологов перестал использовать слова "женщина" и "мать". Об этом сообщает The Telegraph.Ведомство опубликовало руководство по организации безопасного сна новорожденных, где используется термин "люди в послеродовой период".Публикация была удалена после шквала критики со стороны пользователей социальных сетей.Позднее исполнительный директор колледжа Гилл Уолтон принес официальное извинение "за исключение упоминания женщин из руководства по беременности и родам".
https://ria.ru/20211202/kompensatsiya-1761810856.html
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в мире, великобритания
16:39 03.12.2021 (обновлено: 17:59 03.12.2021)
Британский колледж поплатился за отказ от слов "женщина" и "мать"
The Telegraph: Королевский колледж акушеров поплатился за отказ от слов "женщина" и "мать"