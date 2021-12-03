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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20211203/zavod-1761980471.html
В ОЭЗ "Технополис Москва" откроют новый завод печатных плат
В ОЭЗ "Технополис Москва" откроют новый завод печатных плат - РИА Новости, 03.12.2021
В ОЭЗ "Технополис Москва" откроют новый завод печатных плат
В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва" построили новый завод печатных плат и электронных модулей, производство начнется в 2022 году, сообщает... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T11:40
2021-12-03T11:40
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
новости компаний - экономика
москва
александр прохоров
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва" построили новый завод печатных плат и электронных модулей, производство начнется в 2022 году, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Завод откроет резидент ОЭЗ компания "Цифровые технологии безопасности", которая представляет одного из крупнейших производителей печатных плат в России – компанию "Резонит". "Резонит" уже имеет несколько заводов в России, и теперь решил обосноваться в столичной ОЭЗ, чтобы расширить свои мощности, говорится в сообщении."На территории ОЭЗ предприятие сможет увеличить объемы производства инновационной продукции в полтора раза. По предварительным расчетам специалистов, завод будет выпускать более шести миллионов квадратных дециметров плат ежегодно. Их можно будет использовать в самых разных отраслях, таких как телекоммуникации, автомобильная промышленность, медицина, светодиодная техника и потребительская электроника. Инвестиции в проект превысят 1 миллиард рублей", — рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Производственный комплекс построен на площадке ОЭЗ в "Алабушево". Его общая площадь составляет около 15 тысяч квадратных метров. На данный момент в здании монтируют системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения.Как отмечается в сообщении пресс-службы, предприятие выбрало площадку в особой экономической зоне не случайно - здесь созданы благоприятные условия для разработки высокотехнологичной продукции. Предпринимателям предоставляют землю по льготной арендной ставке и льготы по налогу на прибыль, подводят необходимые инженерные коммуникации, освобождают от НДС при ввозе оборудования и предлагают другие меры поддержки от города.
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новости компаний - экономика, москва, александр прохоров
11:40 03.12.2021
 

В ОЭЗ "Технополис Москва" откроют новый завод печатных плат

© Фото : Mos.ru/Е. СамаринаСтенд "Технополис Москва"
Стенд Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© Фото : Mos.ru/Е. Самарина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва" построили новый завод печатных плат и электронных модулей, производство начнется в 2022 году, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Завод откроет резидент ОЭЗ компания "Цифровые технологии безопасности", которая представляет одного из крупнейших производителей печатных плат в России – компанию "Резонит". "Резонит" уже имеет несколько заводов в России, и теперь решил обосноваться в столичной ОЭЗ, чтобы расширить свои мощности, говорится в сообщении.
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29 ноября, 10:30Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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"На территории ОЭЗ предприятие сможет увеличить объемы производства инновационной продукции в полтора раза. По предварительным расчетам специалистов, завод будет выпускать более шести миллионов квадратных дециметров плат ежегодно. Их можно будет использовать в самых разных отраслях, таких как телекоммуникации, автомобильная промышленность, медицина, светодиодная техника и потребительская электроника. Инвестиции в проект превысят 1 миллиард рублей", — рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
Производственный комплекс построен на площадке ОЭЗ в "Алабушево". Его общая площадь составляет около 15 тысяч квадратных метров. На данный момент в здании монтируют системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения.

"В ОЭЗ Москвы действует крупный кластер микроэлектроники, в него входит свыше 30 компаний-резидентов, которые делают чипы, микросхемы, полупроводниковые изделия и многое другое. Их суммарный объем инвестиций составляет более 22 миллиардов рублей. Новый завод печатных плат усилит кластер технополиса. Кроме того, он создаст около ста дополнительных рабочих мест, в том числе для высококвалифицированных сотрудников, разработчиков инноваций", - сообщил руководитель ДИПП Александр Прохоров.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, предприятие выбрало площадку в особой экономической зоне не случайно - здесь созданы благоприятные условия для разработки высокотехнологичной продукции. Предпринимателям предоставляют землю по льготной арендной ставке и льготы по налогу на прибыль, подводят необходимые инженерные коммуникации, освобождают от НДС при ввозе оборудования и предлагают другие меры поддержки от города.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыНовости компаний - ЭкономикаМоскваАлександр Прохоров
 
 
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