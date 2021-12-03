https://ria.ru/20211203/zavod-1761980471.html

В ОЭЗ "Технополис Москва" откроют новый завод печатных плат

В ОЭЗ "Технополис Москва" откроют новый завод печатных плат - РИА Новости, 03.12.2021

В ОЭЗ "Технополис Москва" откроют новый завод печатных плат

В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва" построили новый завод печатных плат и электронных модулей, производство начнется в 2022 году, сообщает... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T11:40

2021-12-03T11:40

2021-12-03T11:40

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

новости компаний - экономика

москва

александр прохоров

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва" построили новый завод печатных плат и электронных модулей, производство начнется в 2022 году, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Завод откроет резидент ОЭЗ компания "Цифровые технологии безопасности", которая представляет одного из крупнейших производителей печатных плат в России – компанию "Резонит". "Резонит" уже имеет несколько заводов в России, и теперь решил обосноваться в столичной ОЭЗ, чтобы расширить свои мощности, говорится в сообщении."На территории ОЭЗ предприятие сможет увеличить объемы производства инновационной продукции в полтора раза. По предварительным расчетам специалистов, завод будет выпускать более шести миллионов квадратных дециметров плат ежегодно. Их можно будет использовать в самых разных отраслях, таких как телекоммуникации, автомобильная промышленность, медицина, светодиодная техника и потребительская электроника. Инвестиции в проект превысят 1 миллиард рублей", — рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Производственный комплекс построен на площадке ОЭЗ в "Алабушево". Его общая площадь составляет около 15 тысяч квадратных метров. На данный момент в здании монтируют системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения.Как отмечается в сообщении пресс-службы, предприятие выбрало площадку в особой экономической зоне не случайно - здесь созданы благоприятные условия для разработки высокотехнологичной продукции. Предпринимателям предоставляют землю по льготной арендной ставке и льготы по налогу на прибыль, подводят необходимые инженерные коммуникации, освобождают от НДС при ввозе оборудования и предлагают другие меры поддержки от города.

https://ria.ru/20211129/investitsii-1761216851.html

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новости компаний - экономика, москва, александр прохоров