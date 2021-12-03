https://ria.ru/20211203/zaderzhanie-1762001274.html

В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу после дорожного конфликта

В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу после дорожного конфликта - РИА Новости, 03.12.2021

В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу после дорожного конфликта

В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу после дорожного конфликта, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T13:18

2021-12-03T13:18

2021-12-03T20:27

происшествия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

владимир васенин

россия

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу после дорожного конфликта, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин.По его словам, инцидент произошел около дома 76 по Большой Грузинской улице: один человек стрелял в другого, предположительно, из травматического оружия. "Злоумышленник задержан на месте инцидента, пострадавшему оказана медицинская помощь", — сказал Васенин.Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что конфликт начался после того, как таксист, остановившийся в крайнем правом ряду, не пропустил водителя Cadillac. В результате между водителями сначала завязалась словесная перепалка, потом драка, а затем владелец иномарки расстрелял таксиста из травматического пистолета.Полиция объявляла в городе план "Перехват".По поводу инцидента началась процессуальная проверка, ход которой контролирует прокуратура Москвы.

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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир васенин, россия