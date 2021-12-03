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Когда встретятся Путин и Байден

"Ъ" назвал возможную дату новой встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 03.12.2021

Когда встретятся Путин и Байден

Новые переговоры Владимира Путина и Джо Байдена могут состояться 7 декабря. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T12:05

2021-12-03T12:05

2021-12-03T12:05

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Новые переговоры Владимира Путина и Джо Байдена могут состояться 7 декабря. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.Отмечается, что встреча, вероятно, пройдет в формате видеоконференции, однако окончательная дата ее проведения все же пока не согласована.Как ранее рассказал глава МИД России Сергей Лавров, одной из тем предстоящего саммита станет деэскалация ситуации в Европе, а также вопросы кибербезопасности и стратегической стабильности.Первые очные переговоры лидеров двух стран состоялись в Женеве 16 июня этого года.

https://radiosputnik.ria.ru/20211110/ssha-1758346657.html

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политика, сша, владимир путин, джо байден, россия