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Когда встретятся Путин и Байден
"Ъ" назвал возможную дату новой встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 03.12.2021
Когда встретятся Путин и Байден
Новые переговоры Владимира Путина и Джо Байдена могут состояться 7 декабря. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T12:05
2021-12-03T12:05
2021-12-03T12:05
политика
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владимир путин
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Новые переговоры Владимира Путина и Джо Байдена могут состояться 7 декабря. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.Отмечается, что встреча, вероятно, пройдет в формате видеоконференции, однако окончательная дата ее проведения все же пока не согласована.Как ранее рассказал глава МИД России Сергей Лавров, одной из тем предстоящего саммита станет деэскалация ситуации в Европе, а также вопросы кибербезопасности и стратегической стабильности.Первые очные переговоры лидеров двух стран состоялись в Женеве 16 июня этого года.
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политика, сша, владимир путин, джо байден, россия
"Ъ" назвал возможную дату новой встречи Путина и Байдена
"Коммерсант": президенты России и США Путин и Байден могут провести переговоры 7 декабря