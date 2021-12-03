https://ria.ru/20211203/vlozheniya-1762049482.html

Путин поручил создать механизм защиты номинальной стоимости вложений в НПФ

Путин поручил создать механизм защиты номинальной стоимости вложений в НПФ - РИА Новости, 03.12.2021

Путин поручил создать механизм защиты номинальной стоимости вложений в НПФ

Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Банку России создать механизм защиты номинальной стоимости вложений в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T16:17

2021-12-03T16:17

2021-12-03T16:17

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Банку России создать механизм защиты номинальной стоимости вложений в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) по аналогии с системой страхования вкладов, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Банком России... в целях стимулирования долгосрочных сбережений граждан... внести изменения в законодательство Российской Федерации, обеспечивающие создание механизма защиты номинальной стоимости вложений в негосударственные пенсионные фонды (аналогично системе страхования банковских вкладов)", - говорится в перечне поручений по итогам 13-го инвестиционного форума "Россия зовет!".Срок исполнения поручения – 15 июля 2022 года.

https://ria.ru/20211122/pensiya-1760110446.html

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общество, владимир путин, россия