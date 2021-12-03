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Путин поручил создать механизм защиты номинальной стоимости вложений в НПФ
Путин поручил создать механизм защиты номинальной стоимости вложений в НПФ - РИА Новости, 03.12.2021
Путин поручил создать механизм защиты номинальной стоимости вложений в НПФ
Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Банку России создать механизм защиты номинальной стоимости вложений в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T16:17
2021-12-03T16:17
2021-12-03T16:17
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Банку России создать механизм защиты номинальной стоимости вложений в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) по аналогии с системой страхования вкладов, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Банком России... в целях стимулирования долгосрочных сбережений граждан... внести изменения в законодательство Российской Федерации, обеспечивающие создание механизма защиты номинальной стоимости вложений в негосударственные пенсионные фонды (аналогично системе страхования банковских вкладов)", - говорится в перечне поручений по итогам 13-го инвестиционного форума "Россия зовет!".Срок исполнения поручения – 15 июля 2022 года.
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общество, владимир путин, россия
Путин поручил создать механизм защиты номинальной стоимости вложений в НПФ
Президент Путин поручил создать механизм защиты номинальной стоимости вложений в НПФ