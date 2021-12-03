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Шоубиз
https://ria.ru/20211203/viktoriya-1761973119.html
Стали известны победители премии "Виктория–2021"
Стали известны победители премии "Виктория–2021" - РИА Новости, 03.12.2021
Стали известны победители премии "Виктория–2021"
В Государственном Кремлевском дворце прошла Национальная музыкальная премия "Виктория-2021". Победителем сразу трех номинаций стал Леонид Агутин – он был... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T11:33
2021-12-03T11:33
шоубиз
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дима билан (виктор белан)
леонид агутин
полина гагарина
земфира
баста (василий вакуленко)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Государственном Кремлевском дворце прошла Национальная музыкальная премия "Виктория-2021". Победителем сразу трех номинаций стал Леонид Агутин – он был признан лучшим певцом и композитором, а также его трек "Включите свет" был назван "Песней года".Лучшей певицей была названа Полина Гагарина, приз в номинации "Поп-группа" достался дуэту Artik &amp; Asti. Певица Земфира, получившая статуэтку в категории "Лучший рок-исполнитель", не смогла присутствовать на церемонии. Хип-хоп исполнителем года был признан Баста, а открытием в мире классической музыки стал пианист Иван Бессонов.На сцену также поднялись Дима Билан, Лариса Долина, Григорий Лепс, Олег Газманов и другие звезды. Во время церемонии в зале прошла минута молчания в честь Александра Градского.Премия "Виктория" была учреждена меценатом Михаилом Гуцериевым, композитором Игорем Крутым и руководителем радиохолдинга "ГПМ-Радио" Юрием Костиным. Она вручается ежегодно с 2016 года.
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знаменитости, дима билан (виктор белан), леонид агутин, полина гагарина, земфира, баста (василий вакуленко), шоу-бизнес, музыка, artik & asti
11:33 03.12.2021
 
Стали известны победители премии "Виктория–2021"

В Москве прошла Национальная музыкальная премия "Виктория–2021"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРоссийская Национальная музыкальная премия "Виктория"
Российская Национальная музыкальная премия Виктория - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Государственном Кремлевском дворце прошла Национальная музыкальная премия "Виктория-2021". Победителем сразу трех номинаций стал Леонид Агутин – он был признан лучшим певцом и композитором, а также его трек "Включите свет" был назван "Песней года".
Лучшей певицей была названа Полина Гагарина, приз в номинации "Поп-группа" достался дуэту Artik & Asti. Певица Земфира, получившая статуэтку в категории "Лучший рок-исполнитель", не смогла присутствовать на церемонии. Хип-хоп исполнителем года был признан Баста, а открытием в мире классической музыки стал пианист Иван Бессонов.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Леонид Агутин стал триумфатором премии.

Российская Национальная музыкальная премия Виктория
1 из 5

Леонид Агутин стал триумфатором премии.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Дима Билан и Полина Гагарина, получившая приз в номинации "Певица года".

Российская Национальная музыкальная премия Виктория
2 из 5

Дима Билан и Полина Гагарина, получившая приз в номинации "Певица года".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Участник дуэта Artik & Asti Артём Умрихин с супругой Раминой.

Российская Национальная музыкальная премия Виктория
3 из 5

Участник дуэта Artik & Asti Артём Умрихин с супругой Раминой.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) выступает во время церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии "Виктория-2021".

Российская Национальная музыкальная премия Виктория
4 из 5

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) выступает во время церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии "Виктория-2021".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Композитор и пианист Иван Бессонов, получивший приз в номинации "Открытие года в классической музыке".

Российская Национальная музыкальная премия Виктория
5 из 5

Композитор и пианист Иван Бессонов, получивший приз в номинации "Открытие года в классической музыке".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
1 из 5

Леонид Агутин стал триумфатором премии.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
2 из 5

Дима Билан и Полина Гагарина, получившая приз в номинации "Певица года".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
3 из 5

Участник дуэта Artik & Asti Артём Умрихин с супругой Раминой.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
4 из 5

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) выступает во время церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии "Виктория-2021".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
5 из 5

Композитор и пианист Иван Бессонов, получивший приз в номинации "Открытие года в классической музыке".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
На сцену также поднялись Дима Билан, Лариса Долина, Григорий Лепс, Олег Газманов и другие звезды. Во время церемонии в зале прошла минута молчания в честь Александра Градского.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Олег Газманов и Игорь Николаев.

Российская Национальная музыкальная премия Виктория
1 из 5

Олег Газманов и Игорь Николаев.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Григорий Лепс.

Российская Национальная музыкальная премия Виктория
2 из 5

Григорий Лепс.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Николай Басков, Лариса Долина и Дима Билан.

Российская Национальная музыкальная премия Виктория
3 из 5

Николай Басков, Лариса Долина и Дима Билан.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Певец Александр Розенбаум получивший приз в номинации "За уникальную гармонию песенной лирики и музыки".

Российская Национальная музыкальная премия Виктория
4 из 5

Певец Александр Розенбаум получивший приз в номинации "За уникальную гармонию песенной лирики и музыки".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Филипп Киркоров.

Российская Национальная музыкальная премия Виктория
5 из 5

Филипп Киркоров.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
1 из 5

Олег Газманов и Игорь Николаев.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
2 из 5

Григорий Лепс.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
3 из 5

Николай Басков, Лариса Долина и Дима Билан.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
4 из 5

Певец Александр Розенбаум получивший приз в номинации "За уникальную гармонию песенной лирики и музыки".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
5 из 5

Филипп Киркоров.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Премия "Виктория" была учреждена меценатом Михаилом Гуцериевым, композитором Игорем Крутым и руководителем радиохолдинга "ГПМ-Радио" Юрием Костиным. Она вручается ежегодно с 2016 года.
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