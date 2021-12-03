https://ria.ru/20211203/viktoriya-1761973119.html

Стали известны победители премии "Виктория–2021"

Стали известны победители премии "Виктория–2021" - РИА Новости, 03.12.2021

Стали известны победители премии "Виктория–2021"

В Государственном Кремлевском дворце прошла Национальная музыкальная премия "Виктория-2021". Победителем сразу трех номинаций стал Леонид Агутин – он был... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T11:33

2021-12-03T11:33

2021-12-03T11:33

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Государственном Кремлевском дворце прошла Национальная музыкальная премия "Виктория-2021". Победителем сразу трех номинаций стал Леонид Агутин – он был признан лучшим певцом и композитором, а также его трек "Включите свет" был назван "Песней года".Лучшей певицей была названа Полина Гагарина, приз в номинации "Поп-группа" достался дуэту Artik & Asti. Певица Земфира, получившая статуэтку в категории "Лучший рок-исполнитель", не смогла присутствовать на церемонии. Хип-хоп исполнителем года был признан Баста, а открытием в мире классической музыки стал пианист Иван Бессонов.На сцену также поднялись Дима Билан, Лариса Долина, Григорий Лепс, Олег Газманов и другие звезды. Во время церемонии в зале прошла минута молчания в честь Александра Градского.Премия "Виктория" была учреждена меценатом Михаилом Гуцериевым, композитором Игорем Крутым и руководителем радиохолдинга "ГПМ-Радио" Юрием Костиным. Она вручается ежегодно с 2016 года.

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знаменитости, дима билан (виктор белан), леонид агутин, полина гагарина, земфира, баста (василий вакуленко), шоу-бизнес, музыка, artik & asti