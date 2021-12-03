Стали известны победители премии "Виктория–2021"

В Москве прошла Национальная музыкальная премия "Виктория–2021"
Дима Билан и Полина Гагарина, получившая приз в номинации "Певица года".
Дима Билан и Полина Гагарина, получившая приз в номинации "Певица года".
Участник дуэта Artik & Asti Артём Умрихин с супругой Раминой.
Участник дуэта Artik & Asti Артём Умрихин с супругой Раминой.
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) выступает во время церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии "Виктория-2021".
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) выступает во время церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии "Виктория-2021".
Композитор и пианист Иван Бессонов, получивший приз в номинации "Открытие года в классической музыке".
Композитор и пианист Иван Бессонов, получивший приз в номинации "Открытие года в классической музыке".
Дима Билан и Полина Гагарина, получившая приз в номинации "Певица года".
Участник дуэта Artik & Asti Артём Умрихин с супругой Раминой.
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) выступает во время церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии "Виктория-2021".
Композитор и пианист Иван Бессонов, получивший приз в номинации "Открытие года в классической музыке".
Николай Басков, Лариса Долина и Дима Билан.
Певец Александр Розенбаум получивший приз в номинации "За уникальную гармонию песенной лирики и музыки".
Певец Александр Розенбаум получивший приз в номинации "За уникальную гармонию песенной лирики и музыки".
Николай Басков, Лариса Долина и Дима Билан.
Певец Александр Розенбаум получивший приз в номинации "За уникальную гармонию песенной лирики и музыки".