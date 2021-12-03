https://ria.ru/20211203/stounkhendzh-1761644799.html

Энергетические батончики: ученые узнали, что ели строители Стоунхенджа

Энергетические батончики: ученые узнали, что ели строители Стоунхенджа - РИА Новости, 03.12.2021

Энергетические батончики: ученые узнали, что ели строители Стоунхенджа

Археологи, на основании последних находок, надеются понять, что могли есть строители Стоунхенджа. Об этом сообщает The Guardian. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T06:19

2021-12-03T06:19

2021-12-03T06:20

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археология

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Археологи, на основании последних находок, надеются понять, что могли есть строители Стоунхенджа. Об этом сообщает The Guardian. В 2500 годы до нашей эры создатели знаменитого мегалита жили в поселении Даррингтон-Уоллс, расположенном приблизительно в трех километрах от Стоунхенджа. Ученые нашли на его месте свидетельства того, что там собирали и готовили фундук, терн, дикие яблоки и другие орехи и фрукты. Также там знали, как выращивать зерновые культуры, а значит, могли делать выпечку из пшеничной, ореховой или желудевой муки.Также было установлено, что декабрь была важным временем года для строителей Стоунхенджа: они привозили коров и свиней из самых отдаленных уголков Шотландии, чтобы принять участие в пиршествах на этом месте во время зимнего солнцестояния.Исследователи считают, что строители вполне могли в это время приготовить доисторическую версию минс-пай — английских рождественских пирогов. Пекли их на плоских камнях или в керамических горшках, нагретых тлеющими углями. Если смешать животный жир, орехи и фрукты, то получится отличный энергетический батончик, считает Сьюзан Грини, историк фонда фонда English Heritage."Мы никогда не узнаем, каким рецептам отдавали предпочтение. Но забавно представить, как путешественников угощали пирожками", — говорит Грини.

https://ria.ru/20211118/arkheologiya-1759519909.html

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археология, новости культуры