https://ria.ru/20211203/slovakiya-1761936980.html

МИД Словакии заявил о готовности к диалогу с Россией

МИД Словакии заявил о готовности к диалогу с Россией - РИА Новости, 03.12.2021

МИД Словакии заявил о готовности к диалогу с Россией

Словакия готова к диалогу с Россией, составной частью которого являются различные точки зрения на некоторые международные вопросы, заявил в четверг... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T00:18

2021-12-03T00:18

2021-12-03T00:18

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россия

любомир регак

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ПРАГА, 3 дек – РИА Новости. Словакия готова к диалогу с Россией, составной частью которого являются различные точки зрения на некоторые международные вопросы, заявил в четверг пресс-секретарь МИД Словакии Юрай Томага, которого цитирует радиостанция Radio Slovakia International.В среду президент РФ Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, среди которых был и посол Словакии в Москве Любомир Регак, заявил, что Россия заинтересована в развитии отношений со Словацкой Республикой на принципах добрососедства и уважения друг друга, с учётом духовной и культурной близости народов двух стран, общих страниц истории борьбы с нацизмом.Томага также напомнил о недавней встрече глав дипведомств обеих стран."Словакия исходит из того, что обсуждалось в Нью-Йорке на последних переговорах министров иностранных дел (Сергея) Лаврова и (Ивана) Корчока. Словакия готова к диалогу с Россией. Прекрасной возможностью для этого будут следующие переговоры глав дипломатических ведомств, на которые Сергей Лавров пригласил Ивана Корчока", - сказал Томага.

https://ria.ru/20211125/polsha-1760762440.html

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в мире, прага, словакия, москва, владимир путин, сергей лавров, россия, любомир регак