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МИД Словакии заявил о готовности к диалогу с Россией
МИД Словакии заявил о готовности к диалогу с Россией - РИА Новости, 03.12.2021
МИД Словакии заявил о готовности к диалогу с Россией
Словакия готова к диалогу с Россией, составной частью которого являются различные точки зрения на некоторые международные вопросы, заявил в четверг... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T00:18
2021-12-03T00:18
в мире
прага
словакия
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владимир путин
сергей лавров
россия
любомир регак
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ПРАГА, 3 дек – РИА Новости. Словакия готова к диалогу с Россией, составной частью которого являются различные точки зрения на некоторые международные вопросы, заявил в четверг пресс-секретарь МИД Словакии Юрай Томага, которого цитирует радиостанция Radio Slovakia International.В среду президент РФ Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, среди которых был и посол Словакии в Москве Любомир Регак, заявил, что Россия заинтересована в развитии отношений со Словацкой Республикой на принципах добрососедства и уважения друг друга, с учётом духовной и культурной близости народов двух стран, общих страниц истории борьбы с нацизмом.Томага также напомнил о недавней встрече глав дипведомств обеих стран."Словакия исходит из того, что обсуждалось в Нью-Йорке на последних переговорах министров иностранных дел (Сергея) Лаврова и (Ивана) Корчока. Словакия готова к диалогу с Россией. Прекрасной возможностью для этого будут следующие переговоры глав дипломатических ведомств, на которые Сергей Лавров пригласил Ивана Корчока", - сказал Томага.
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в мире, прага, словакия, москва, владимир путин, сергей лавров, россия, любомир регак
00:18 03.12.2021
 
МИД Словакии заявил о готовности к диалогу с Россией

Пресс-секретарь МИД Словакии Томага: наша страна готова продолжать контакты с Россией

© Pixabay / Pixabay / danielavaskovaВид на Братиславу
Вид на Братиславу - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© Pixabay / Pixabay / danielavaskova
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ПРАГА, 3 дек – РИА Новости. Словакия готова к диалогу с Россией, составной частью которого являются различные точки зрения на некоторые международные вопросы, заявил в четверг пресс-секретарь МИД Словакии Юрай Томага, которого цитирует радиостанция Radio Slovakia International.
В среду президент РФ Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, среди которых был и посол Словакии в Москве Любомир Регак, заявил, что Россия заинтересована в развитии отношений со Словацкой Республикой на принципах добрососедства и уважения друг друга, с учётом духовной и культурной близости народов двух стран, общих страниц истории борьбы с нацизмом.
"В реакции на слова президента Путина относительно отношений со Словакией в заявлении словацкого дипведомства говорится о том, что наша страна готова продолжать взаимовыгодные и конструктивные контакты с Россией. Составной частью этого является открытый диалог относительно различных точек зрения на некоторые международные вопросы", - говорится в сообщении радиостанции Radio Slovakia International.
Томага также напомнил о недавней встрече глав дипведомств обеих стран.
"Словакия исходит из того, что обсуждалось в Нью-Йорке на последних переговорах министров иностранных дел (Сергея) Лаврова и (Ивана) Корчока. Словакия готова к диалогу с Россией. Прекрасной возможностью для этого будут следующие переговоры глав дипломатических ведомств, на которые Сергей Лавров пригласил Ивана Корчока", - сказал Томага.
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