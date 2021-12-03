https://ria.ru/20211203/skoraya-1762059422.html

Ректору "Шанинки" Зуеву вызвали скорую помощь в суд

Ректору "Шанинки" Зуеву вызвали скорую помощь в суд - РИА Новости, 03.12.2021

Ректору "Шанинки" Зуеву вызвали скорую помощь в суд

Ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергею Зуеву вызвали скорую помощь в Тверской суд Москвы, где рассматривается... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T16:45

2021-12-03T16:45

2021-12-03T17:07

московская высшая школа социальных и экономических наук

происшествия

москва

марина ракова

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергею Зуеву вызвали скорую помощь в Тверской суд Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении ему ареста, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Севрук."Вызывали скорую помощь, у него давление 220", - сказал собеседник агентства.В конце октября Зуева, недавно перенесшего операцию на сердце, на скорой привезли в больницу, оттуда его сотрудники ФСИН перевели для медицинского освидетельствования в другой госпиталь, сообщал РИА Новости Севрук. Освидетельствование необходимо было сделать, чтобы понять, входит ли диагноз Зуева в перечень заболеваний, с которыми нельзя находиться в СИЗО, пояснял защитник. Впоследствии суд перевел Зуева из-под домашнего ареста под стражу.По версии следствия, в 2018 году Зуев, находясь в должности директора Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и экс-замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком для хищения денег вуза. Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные трудовые договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства на должности научных сотрудников Института общественных наук. С 2018 по 2020 год те получали зарплату, ничего в вузе не делая, в итоге РАНХиГС был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей, полагают в МВД.

https://ria.ru/20211117/rakova-1759544908.html

https://ria.ru/20211025/rakova-1756151914.html

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московская высшая школа социальных и экономических наук, происшествия, москва, марина ракова