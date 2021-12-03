16:45 03.12.2021 (обновлено: 17:07 03.12.2021)
Ректору "Шанинки" Зуеву вызвали скорую помощь в суд
Ректору МВШСЭН Зуеву вызвали скорую помощь в суд
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергею Зуеву вызвали скорую помощь в Тверской суд Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении ему ареста, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Севрук.
"Вызывали скорую помощь, у него давление 220", - сказал собеседник агентства.
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В конце октября Зуева, недавно перенесшего операцию на сердце, на скорой привезли в больницу, оттуда его сотрудники ФСИН перевели для медицинского освидетельствования в другой госпиталь, сообщал РИА Новости Севрук. Освидетельствование необходимо было сделать, чтобы понять, входит ли диагноз Зуева в перечень заболеваний, с которыми нельзя находиться в СИЗО, пояснял защитник. Впоследствии суд перевел Зуева из-под домашнего ареста под стражу.
По версии следствия, в 2018 году Зуев, находясь в должности директора Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и экс-замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком для хищения денег вуза. Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные трудовые договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства на должности научных сотрудников Института общественных наук. С 2018 по 2020 год те получали зарплату, ничего в вузе не делая, в итоге РАНХиГС был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей, полагают в МВД.
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