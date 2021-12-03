https://ria.ru/20211203/ryazan-1762104040.html

В Рязанской области двое детей утонули

В Рязанской области двое детей утонули - РИА Новости, 03.12.2021

В Рязанской области двое детей утонули

Два брата 4 и 7 лет утонули, провалившись под лед в Рязанской области, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T19:55

2021-12-03T19:55

2021-12-03T19:55

происшествия

рязанская область

рязанский район

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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Два брата 4 и 7 лет утонули, провалившись под лед в Рязанской области, сообщает СУСК России по региону.Трагедия произошла в деревне Дедюхино Рязанского района."По предварительным данным, 3 декабря 2021 года двое братьев 7 и 4 лет, оставленные родителями без присмотра, вышли на открытый лед искусственного водоема, расположенного в населенном пункте, провалились в воду и утонули… Организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.Следователи и криминалисты работают на месте происшествия.

https://ria.ru/20210705/anapa-1739914361.html

рязанская область

рязанский район

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происшествия, рязанская область, рязанский район, россия