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В Рязанской области двое детей утонули
В Рязанской области двое детей утонули - РИА Новости, 03.12.2021
В Рязанской области двое детей утонули
Два брата 4 и 7 лет утонули, провалившись под лед в Рязанской области, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T19:55
2021-12-03T19:55
2021-12-03T19:55
происшествия
рязанская область
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россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Два брата 4 и 7 лет утонули, провалившись под лед в Рязанской области, сообщает СУСК России по региону.Трагедия произошла в деревне Дедюхино Рязанского района."По предварительным данным, 3 декабря 2021 года двое братьев 7 и 4 лет, оставленные родителями без присмотра, вышли на открытый лед искусственного водоема, расположенного в населенном пункте, провалились в воду и утонули… Организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.Следователи и криминалисты работают на месте происшествия.
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происшествия, рязанская область, рязанский район, россия
В Рязанской области двое детей утонули
В Рязанской области два брата четырех и семи лет провалились под лед и утонули