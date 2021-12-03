https://ria.ru/20211203/putin-1761989691.html
Путин проведет совещание с Совбезом и международный телефонный разговор
Путин проведет совещание с Совбезом и международный телефонный разговор - РИА Новости, 03.12.2021
Путин проведет совещание с Совбезом и международный телефонный разговор
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ и международный телефонный разговор, сообщил журналистам в пятницу РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T12:25
2021-12-03T12:25
2021-12-03T12:31
политика
владимир путин
дмитрий песков
совет безопасности рф
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ и международный телефонный разговор, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза... и во второй половине дня мы ожидаем международный телефонный разговор", - сказал Песков.
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политика, владимир путин, дмитрий песков, совет безопасности рф, россия
12:25 03.12.2021 (обновлено: 12:31 03.12.2021)
Путин проведет совещание с Совбезом и международный телефонный разговор
Президент Путин проведет совещание с Совбезом и международный телефонный разговор