https://ria.ru/20211203/proizvodstvo-1762099869.html

В Тверской области создадут производство металлоконструкций

В Тверской области создадут производство металлоконструкций - РИА Новости, 03.12.2021

В Тверской области создадут производство металлоконструкций

В Калининском районе Тверской области группа компаний "Пальметто" планирует открыть производство металлоконструкций, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T19:28

2021-12-03T19:28

2021-12-03T19:28

тверская область

экономика

тверь

калининский район

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 3 дек – РИА Новости. В Калининском районе Тверской области группа компаний "Пальметто" планирует открыть производство металлоконструкций, сообщает пресс-служба регионального правительства.Реализация проекта позволит создать 60 новых рабочих мест.На заседании межведомственной комиссии по земельным отношениям, которое в пятницу провел губернатор области Игорь Руденя, одобрен перевод участка, где будет размещено производство, из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности и иного специального назначения.Территория площадки примыкает к развивающимся промышленным площадкам "Боровлево-2" и "Боровлево-3" под Тверью. Благодаря этому новому производству будет доступна инфраструктура, которой правительство региона обеспечивает промпарки, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211112/prompark-1758840295.html

тверь

калининский район

тверская область

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экономика, тверь, калининский район, тверская область, игорь руденя