https://ria.ru/20211203/proisshestvie-1761950869.html

В Смоленской области подростки напали с ножом на родителей подруги

В Смоленской области подростки напали с ножом на родителей подруги - РИА Новости, 03.12.2021

В Смоленской области подростки напали с ножом на родителей подруги

Подростки в Смоленской области напали с ножом на мать и отчима 14-летней девушки из-за того, что те не пускали её гулять, они задержаны, говорится в сообщении... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T08:32

2021-12-03T08:32

2021-12-03T10:30

происшествия

смоленская область

следственный комитет россии (ск рф)

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БРЯНСК, 3 дек - РИА Новости. Подростки в Смоленской области напали с ножом на мать и отчима 14-летней девушки из-за того, что те не пускали её гулять, они задержаны, говорится в сообщении СУСК РФ по региону.По версии следствия, конфликт между девушкой и её родителями произошел в четверг в поселке Верхнеднепровский Дорогобужского района. Как отмечает СК, девушка позвонила знакомому в Десногорск и пожаловалась, что мама и отчим не разрешают ей гулять ночью. Подросток собрал знакомых, они пришли к дому девушки.Согласно данным следствия, около 5 утра подростки зашли в квартиру и напали с ножом на отчима, нанеся ему множественные ножевые ранения в область груди, мать девушки они ранили в руку. Взрослые госпитализированы.Следственные органы СК РФ по Смоленской области возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство 26-летнего мужчины и 37-летней женщины по предварительному сговору.

https://ria.ru/20211201/kamchtaka-1761563431.html

смоленская область

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происшествия, смоленская область, следственный комитет россии (ск рф)