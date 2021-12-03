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В Смоленской области подростки напали с ножом на родителей подруги
В Смоленской области подростки напали с ножом на родителей подруги - РИА Новости, 03.12.2021
В Смоленской области подростки напали с ножом на родителей подруги
Подростки в Смоленской области напали с ножом на мать и отчима 14-летней девушки из-за того, что те не пускали её гулять, они задержаны, говорится в сообщении... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T08:32
2021-12-03T08:32
2021-12-03T10:30
происшествия
смоленская область
следственный комитет россии (ск рф)
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БРЯНСК, 3 дек - РИА Новости. Подростки в Смоленской области напали с ножом на мать и отчима 14-летней девушки из-за того, что те не пускали её гулять, они задержаны, говорится в сообщении СУСК РФ по региону.По версии следствия, конфликт между девушкой и её родителями произошел в четверг в поселке Верхнеднепровский Дорогобужского района. Как отмечает СК, девушка позвонила знакомому в Десногорск и пожаловалась, что мама и отчим не разрешают ей гулять ночью. Подросток собрал знакомых, они пришли к дому девушки.Согласно данным следствия, около 5 утра подростки зашли в квартиру и напали с ножом на отчима, нанеся ему множественные ножевые ранения в область груди, мать девушки они ранили в руку. Взрослые госпитализированы.Следственные органы СК РФ по Смоленской области возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство 26-летнего мужчины и 37-летней женщины по предварительному сговору.
https://ria.ru/20211201/kamchtaka-1761563431.html
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происшествия, смоленская область, следственный комитет россии (ск рф)
08:32 03.12.2021 (обновлено: 10:30 03.12.2021)
В Смоленской области подростки напали с ножом на родителей подруги
В Смоленской области задержали подростков, напавших с ножом на родителей подруги