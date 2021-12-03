https://ria.ru/20211203/pivo-1762018944.html

Минпромторг предложил ввести маркировку пива

Минпромторг предложил ввести маркировку пива - РИА Новости, 03.12.2021

Минпромторг предложил ввести маркировку пива

Минпромторг РФ предлагает ввести обязательную маркировку пива в специализированной упаковке (не для продажи конечным потребителям) с 1 сентября 2022 года, а для РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T14:36

2021-12-03T14:36

2021-12-03T14:45

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает ввести обязательную маркировку пива в специализированной упаковке (не для продажи конечным потребителям) с 1 сентября 2022 года, а для напитков в других видах упаковки - с 1 декабря будущего года, следует из проекта постановления правительства, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.Документ устанавливает правила маркировки пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков средствами идентификации. В случае принятия постановление вступит в силу с 1 сентября 2022 года.Согласно проекту, "производители и импортеры должны будут наносить средства идентификации на пиво и слабоалкогольные напитки и представляют в информационную систему мониторинга сведения о нанесении средств идентификации на пиво и слабоалкогольные напитки в соответствии с правилами, утвержденными настоящим постановлением, в отношении пива и слабоалкогольных напитков, упакованных в специализированную упаковку, с 1 сентября 2022 года".Специализированная упаковка, согласно проекту, предназначается для первичной упаковки пива и слабоалкогольных напитков, а не для реализации продукции конечному потребителю. В свою очередь, согласно проекту, требование о маркировке пива и слабоалкогольных напитков, упакованных в иные виды упаковки, вступит в силу с 1 декабря 2022 года.

https://ria.ru/20211119/pivo-1759737716.html

https://ria.ru/20211012/poshliny-1754122724.html

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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия