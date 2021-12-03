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https://ria.ru/20211203/naryshkin-1761972879.html
Нарышкин заявил о невозможности разрыва связей народов России и Белоруссии
Нарышкин заявил о невозможности разрыва связей народов России и Белоруссии - РИА Новости, 03.12.2021
Нарышкин заявил о невозможности разрыва связей народов России и Белоруссии
Общая память о Великой Отечественной войне, в том числе о битве за Москву, не даст никакой силе разорвать братские связи между народами России и Белоруссии,... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T11:10
2021-12-03T14:47
белоруссия
москва
сергей нарышкин
российское историческое общество
олег плохой
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
союзное государство
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Общая память о Великой Отечественной войне, в том числе о битве за Москву, не даст никакой силе разорвать братские связи между народами России и Белоруссии, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Разгром немецко-фашистских войск под Москвой был достигнут объединением сил всего советского народа", - подчеркнул Нарышкин, выступая в пятницу на круглом столе, посвященному 80-летию начала контрнаступления Красной Армии в битве за Москву.По словам Нарышкина, память о подвиге панфиловцев объединяет сегодня народы России, Киргизии и Казахстана. "С не меньшим уважением чтим мы память 2-го гвардейского кавалерийского корпуса, которым командовал уроженец Белоруссии, лихой кавалерист Лев Доватор", - отметил Нарышкин."Уверен, что пока память о войне жива, никакая сила не разорвет братских связей между народами России и Белоруссии", - сказал он.В России 3 декабря отмечается День неизвестного солдата. В этот день в 1966 году, в год 25-летия разгрома гитлеровских войск под Москвой, у Кремлевской стены в Александровском саду был захоронен прах Неизвестного солдата.Перед круглым столом Нарышкин и статс-секретарь - заместитель директора Росгвардии Олег Плохой возложили венок к Могиле Неизвестного солдата и минутой молчания почтили память всех павших защитников родины.
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белоруссия, москва, сергей нарышкин, российское историческое общество, олег плохой, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
11:10 03.12.2021 (обновлено: 14:47 03.12.2021)
 
Нарышкин заявил о невозможности разрыва связей народов России и Белоруссии

Глава СВР Нарышкин: память о войне не даст разорвать братскую связь России и Белоруссии

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин во время заседания круглого стола, посвящённого исторической роли России в освоении космоса
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин во время заседания круглого стола, посвящённого исторической роли России в освоении космоса - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Общая память о Великой Отечественной войне, в том числе о битве за Москву, не даст никакой силе разорвать братские связи между народами России и Белоруссии, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Разгром немецко-фашистских войск под Москвой был достигнут объединением сил всего советского народа", - подчеркнул Нарышкин, выступая в пятницу на круглом столе, посвященному 80-летию начала контрнаступления Красной Армии в битве за Москву.
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на заседании международного круглого стола Два века Российской империи - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
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По словам Нарышкина, память о подвиге панфиловцев объединяет сегодня народы России, Киргизии и Казахстана. "С не меньшим уважением чтим мы память 2-го гвардейского кавалерийского корпуса, которым командовал уроженец Белоруссии, лихой кавалерист Лев Доватор", - отметил Нарышкин.
"Уверен, что пока память о войне жива, никакая сила не разорвет братских связей между народами России и Белоруссии", - сказал он.
В России 3 декабря отмечается День неизвестного солдата. В этот день в 1966 году, в год 25-летия разгрома гитлеровских войск под Москвой, у Кремлевской стены в Александровском саду был захоронен прах Неизвестного солдата.
Перед круглым столом Нарышкин и статс-секретарь - заместитель директора Росгвардии Олег Плохой возложили венок к Могиле Неизвестного солдата и минутой молчания почтили память всех павших защитников родины.
 
Союзное государствоБелоруссияМоскваСергей НарышкинРоссийское историческое обществоОлег ПлохойФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Россия
 
 
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