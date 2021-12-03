11:10 03.12.2021 (обновлено: 14:47 03.12.2021)
Нарышкин заявил о невозможности разрыва связей народов России и Белоруссии
Глава СВР Нарышкин: память о войне не даст разорвать братскую связь России и Белоруссии
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин во время заседания круглого стола, посвящённого исторической роли России в освоении космоса
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Общая память о Великой Отечественной войне, в том числе о битве за Москву, не даст никакой силе разорвать братские связи между народами России и Белоруссии, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Разгром немецко-фашистских войск под Москвой был достигнут объединением сил всего советского народа", - подчеркнул Нарышкин, выступая в пятницу на круглом столе, посвященному 80-летию начала контрнаступления Красной Армии в битве за Москву.
По словам Нарышкина, память о подвиге панфиловцев объединяет сегодня народы России, Киргизии и Казахстана. "С не меньшим уважением чтим мы память 2-го гвардейского кавалерийского корпуса, которым командовал уроженец Белоруссии, лихой кавалерист Лев Доватор", - отметил Нарышкин.
"Уверен, что пока память о войне жива, никакая сила не разорвет братских связей между народами России и Белоруссии", - сказал он.
В России 3 декабря отмечается День неизвестного солдата. В этот день в 1966 году, в год 25-летия разгрома гитлеровских войск под Москвой, у Кремлевской стены в Александровском саду был захоронен прах Неизвестного солдата.
Перед круглым столом Нарышкин и статс-секретарь - заместитель директора Росгвардии Олег Плохой возложили венок к Могиле Неизвестного солдата и минутой молчания почтили память всех павших защитников родины.