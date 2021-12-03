https://ria.ru/20211203/moskva-1761993001.html
Дептранс Москвы предупредил об осложнении движения из-за мокрого снега
Дептранс Москвы предупредил об осложнении движения из-за мокрого снега - РИА Новости, 03.12.2021
Дептранс Москвы предупредил об осложнении движения из-за мокрого снега
Движение в Москве будет осложнено с середины дня пятницы из-за мокрого снега и гололедицы, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T12:41
2021-12-03T12:41
2021-12-03T12:41
общество
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telegram (приложение)
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Движение в Москве будет осложнено с середины дня пятницы из-за мокрого снега и гололедицы, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."С середины дня движение в городе будет осложнено. По прогнозам синоптиков, вечером ожидается мокрый снег, ветер и гололедица. В вечерний час пик загруженность на дорогах может вырасти до 9 баллов. Рекомендуем водителям сегодня отказаться от поездок на личном транспорте и использовать городской. Если перенести поездку нельзя, отложите ее на более позднее время - после 20.00 на дорогах будет свободнее", - говорится в сообщении.Отмечается, что водителям стоит быть внимательными – соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на телефоны.
https://ria.ru/20211203/moskva-1761954827.html
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общество, москва, telegram (приложение)
Дептранс Москвы предупредил об осложнении движения из-за мокрого снега
Дептранс Москвы: движение в столице будет осложнено в пятницу из-за мокрого снега