https://ria.ru/20211203/moshennichestvo-1761906440.html

"Полмиллиона рублей в месяц": как обманывают в приложениях для знакомств

"Полмиллиона рублей в месяц": как обманывают в приложениях для знакомств - РИА Новости, 03.12.2021

"Полмиллиона рублей в месяц": как обманывают в приложениях для знакомств

До пятисот тысяч рублей в месяц — столько получают девушки, которые приглашают мужчин с сайтов знакомств в подставные рестораны. За бокал дешевого вина там... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T08:00

2021-12-03T08:00

2021-12-03T14:10

общество

group-ib

telegram (приложение)

мошенничество

россия

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Юлия Ахмедова. До пятисот тысяч рублей в месяц — столько получают девушки, которые приглашают мужчин с сайтов знакомств в подставные рестораны. За бокал дешевого вина там требуют пять тысяч рублей, за кальян — десять. Пострадали тысячи москвичей, доходы у мошенников многомиллионные. Как устроен этот бизнес и кто за ним стоит — в расследовании РИА Новости.Странное местоАнтон Михайлов (имя изменено) недавно переехал в Москву. Зарегистрировался в нескольких dating-приложениях. В конце ноября познакомился с девушкой в Pure — на анонимном сервисе, где ищут партнеров для секса. Она предложила встретиться в тот же вечер на Тверской.Меню тоже выглядело необычно: "блюдо № 1", "блюдо № 2" и "блюдо № 3" — без каких-либо пояснений. Цены от трех до семи тысяч рублей. Напротив напитков — тоже число с тремя нулями.Спутница, по словам Антона, беседовать особо не хотела: его не слушала, да и про себя ничего не рассказывала. Поэтому молодой человек сразу предложил разделить счет."Девушка разозлилась. Начала кричать, что я нищеброд и чтобы убирался. В тот момент я уже точно понял: это развод", — говорит Антон.Кальянная без определенного адресаМошенническая схема, когда девушка с сайта знакомств приводит мужчину в специальное заведение, появилась около трех лет назад. Чаще всего незнакомки приглашают жертв в кальянные или бары с дешевым и безвкусным интерьером, очень скромным выбором блюд, но невероятно высокими ценами.Кальянная, где побывал Антон, расположена по адресу Тверская, 9 и называется Rizoma Lounge Club. В "Яндекс.Картах" о ней 59 отзывов. Практически все пользователи отмечают, что "это мошенники" и "лохотрон", а дальше описывают похожие знакомства с девушками.На странице заведения в Instagram есть инструкция, как найти это место. Судя по фотографиям, у входа висит табличка, на которой указано: ООО "Галена-Люкс". По данным СПАРК, компания занимается розничной торговлей, полиграфической деятельностью, производством игрушек, строительными работами и многим другим. С ресторанным бизнесом при этом не связана.В разговоре с РИА Новости гендиректор фирмы Антон Бизеев заявил, что руководил Rizoma Lounge несколько лет назад. Однако в датах он все время путается.В группе Rizoma Lounge во "ВКонтакте" управляющим указан Павел Збавитель. Он, по словам Бизеева, был только "другом заведения" и помогал "на общественных началах".Сам Збавитель заявил РИА Новости, что не занимается кальянным бизнесом с 2015-го. При этом его последние фотографии из Rizoma Lounge датируются 2018 годом.В здании на Тверской сотрудники арендуемых помещений сообщили корреспонденту агентства, что вход в кальянную несколько раз переносили. Посетителей заводили то через задний двор или по черной лестнице на второй этаж, то вообще через табачную лавку. "Работа непыльная"Объявления о поиске сотрудниц в такие заведения периодически всплывают на "Авито". В названии вакансии — хостес или промоутер. Чаще всего там не указывают никаких требований, не называют адрес и название заведения, но обещают высокую для такой работы зарплату — до 150 тысяч рублей. Корреспондент РИА Новости откликнулась на одно из предложений.Автор объявления по имени Арам сообщил в WhatsApp, что нужно подъехать в бар BarDuck недалеко от станций метро "Тургеневская" и "Чистые пруды".Заведение во дворе одного из самых красивых зданий на Сретенском бульваре. Недалеко от входа — яркая неоновая вывеска на кузове грязной "Газели". Но саму дверь в бар найти непросто: нужно спуститься в подвал, постучаться и объяснить охраннику, с какой целью пришел.Внутри плотная дымовая завеса от кальяна, громко играет музыка. За несколькими столиками сидят мужчины с молодыми девушками.Администратор грубо толкает дверь "для персонала" и говорит подождать. Вскоре в подсобке появляется другой молодой человек в спортивном костюме с бутылкой пива в руках. Представляется Антоном.Правда, как выясняется позже, "большой плюс" — если девушка находит гостей сама на сайтах знакомств. Для этого нужно создать анкету, желательно со своими фотографиями, в одном из dating-приложений. Помимо известных Tinder, Badoo, Mamba и Pure, Антон называет "Табор", "ДругВокруг" и Love.ru."Прямо скажу — это *** (развод)"Затем он провожает в соседнюю комнату, где за большим столом расположились шесть молодых женщин. На вид им от 20 до 25 лет. Они постоянно разговаривают по телефону с мужчинами: объясняют, как пройти в BarDuck, и обещают, что встретят у ворот."А меньше и не получится, — дополняет другая, — тут все дорого".По словам девушек, бокал игристого стоит пять тысяч рублей, фруктовая нарезка — три тысячи, мясная тарелка — пять. Даже за стакан лимонада выставят счет на две тысячи. Можно заказать кальян — придется выложить десять."Я уже два с половиной года так работаю, — говорит самая опытная из присутствующих. — Раньше, когда прям *** (вкалывала), делала по пять столов в день и получала в месяц по 500 тысяч. Сейчас уже не сильно стараюсь, 230 выходит".Между собой девушки называют клиентов "тупыми баранами" и *** (идиотами), но, когда звонит телефон, быстро меняют интонацию и лексику."Зайчик, ну я же сказала: на "Тургеневской". Я тебя тут жду", — говорит одна из них в трубку. Если мужчина отказывается платить, организаторы "все решают". Даже когда обманутый вызывает полицию.В какой-то момент в комнату заходит автор объявления на "Авито" — Арам. Видно, что со всеми "сотрудницами" он хорошо знаком.Приложение GetContact показывает, что у абонентов он записан как Арам Асатрян — "стоматолог в лаборатории Ceramadent".Из Петербурга в МосквуПодобных заведений в Москве огромное количество. Но они часто меняют названия и переезжают.Одно из таких мест вблизи станции метро "Достоевская" только за последний год уже несколько раз обновляло вывеску. Сейчас на табличке у входа — "Кофе и вино". Никакой информации о владельце нет. До этого, по словам местных жителей, кафе называлось "Краб", "Морской ресторан" и "Золотой лев".Через стеклянную дверь виден новогодний антураж внутри — елка и игрушечный Дед Мороз. В зале на три столика только одна девушка. На вопрос, можно ли купить кофе, отвечает отказом и даже внутрь пускать не хочет. Говорит, что кафе не работает.Жители дома на Октябрьской улице, где оно находится, предполагают, что открыто здесь только для определенных гостей — мужчин, с которыми "сотрудницы" знакомятся на сайтах. Внутри нет ни кухни, ни уборной. А за продуктами персонал бегает в соседнюю "Пятерочку".Им оказался 24-летний Денис Вишневский. Раньше он был связан с чайным магазином Hangetsu Tea и с рестораном "О-Вино" в Санкт-Петербурге, где посетители часто жаловались на завышенные цены. По данным СПАРК, Вишневский — совладелец ООО "Золотой ресторан". Кроме него, ресторан принадлежит Ринчину Балданову и Петру Шалину.Последний, как индивидуальный предприниматель, управлял кафе Vernissage на 4-ой Советской улице в Санкт-Петербурге. Судя по отзывам на "Яндекс.Картах", заведение работало для клиентов из приложений для знакомств.Бизнес в арендуОрганизаторы баров для развода активно предлагают сотрудничество и легальным ресторанам. Владелец московской кальянной Николай К. (имя изменено) рассказывает, что за последнее время получил сразу несколько подобных предложений."Мне позвонили ребята, сказали, что хотят снять все заведение для работы, — вспоминает Николай. — На встречу пришли двое крупных мужчин, один из них представился как Мага. Объяснили, что у них свое меню, свой кальян и алкоголь".По словам потенциальных арендаторов, за вечер они зарабатывают 100-150 тысяч рублей. Николаю обещали платить 50 процентов от чистой прибыли.Фейковый кинотеатрДвадцатипятилетний Артем Сыроежкин (имя изменено) познакомился с девушкой в "Тиндере". Практически сразу перешли в телеграм и договорились встретиться в тот же вечер."Все происходило очень быстро: едва начали переписку, как она позвала меня в кино, — рассказывает Артем. — И скинула ссылку, чтобы я купил билеты. Оказалось, это якобы кинотеатр повышенной комфортности, где целый зал в распоряжении только двоих”.По словам Артема, сайт не вызвал у него подозрений: красивое оформление, расписание сеансов и фотографии залов. Смутил только адрес. На картах приложений такой не значился.Подобные приглашения — еще один распространенный вид мошенничества. Первые случаи фейковых свиданий в "Антикино" зафиксировали в 2018-м. Однако, по данным компании Group-IB, расследующей киберпреступления, за последний год девушки стали чаще приглашать парней не в кино, а в театр или на стендап-шоу. Расцвет этой схемы с использованием фишинговых ссылок пришелся на пандемию коронавируса. Для сравнения: если в 2019-м зарегистрировали только 25 фишинговых сайтов, то 2020-м их стало уже 263, а в текущем году году количество увеличилось до 428.Схема одна и та же: девушка знакомится с мужчиной в dating-приложении, быстро переводит диалог в мессенджер (WhatsApp или Telegram), приглашает на свидание. Затем говорит, что у нее случайно оказался билет на спектакль или стендап-шоу. Предлагает выкупить место рядом с ней и скидывает ссылку на подставной сайт.Эксперты Group-IB вычислили как минимум 24 команды мошенников, работающих по схеме Fake Date в последние три года. Причем их количество растет.Как отмечает аналитик компании Юлия Зинган, все команды русскоязычные. Сейчас они работают в основном по России, но встречаются некоторые ресурсы, направленные на обман граждан Украины. Чаще всего мошенники ищут жертв в Tinder и Badoo."Нас поразили не только масштабы, но и сама технология обмана: техническая база, модель функционирования и координация участников мошеннической схемы через Telegram, — говорит Зинган. — Удивил и развитый рынок продаж заранее записанных "голосовушек" — аудио- и видеосообщений от лица девушек".По данным Group-IB, выручка одного из таких проектов составила за год более 18 миллионов рублей. Они провели семь тысяч транзакций.Вернуть деньги невозможноВ сервисе для знакомств Mamba РИА Новости рассказали, что среднее время "жизни" мошенника в системе сервиса — менее 20 минут. Поэтому его задача — как можно быстрее увести человека в мессенджер. Как именно алгоритмы платформы вычисляют преступников, не уточнили.Эксперт юридической фирмы Digital Rights Center Анастасия Крымская отмечает, что такие романтические свидания попадают под статьи 159, 159.3, 159.6 УК России."В уголовном кодексе нет отдельной статьи за мошенничество в интернете, поэтому необходимо применять комбинации существующих норм", — подчеркивает юрист.Однако, по словам Крымской, хотя законодательством и предусмотрено наказание за такие действия, на практике привлечь обманщиков к ответственности сложно даже правоохранительным органам. А уж самостоятельно вернуть деньги — практически исключено.

https://ria.ru/20210624/seks-1738133619.html

https://ria.ru/20210212/moshennichestvo--1596719089.html

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общество, group-ib, telegram (приложение), мошенничество, россия