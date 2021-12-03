Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211203/medotvody-1761942092.html
СМИ: Минздрав может расширить список противопоказаний к вакцинации от COVID
СМИ: Минздрав может расширить список противопоказаний к вакцинации от COVID - РИА Новости, 03.12.2021
СМИ: Минздрав может расширить список противопоказаний к вакцинации от COVID
Министерство здравоохранения России готовит расширенный список противопоказаний при вакцинации от коронавируса, новый список может появиться в середине декабря, РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T02:58
2021-12-03T12:56
распространение коронавируса
общество
москва
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752442272_381:593:1673:1320_1920x0_80_0_0_2413ffda2b568f4bf9d5f141a66e0296.jpg
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Министерство здравоохранения России готовит расширенный список противопоказаний при вакцинации от коронавируса, новый список может появиться в середине декабря, утверждает газета "Известия" со ссылкой на источники, близкие к системе здравоохранения.Минздрав в июле перечислил показания к медотводу от вакцинации против COVID-19. Среди прочих упоминался постоянный медицинский отвод при гиперчувствительности к компонентам вакцины, тяжелых аллергических реакциях, в период грудного вскармливания, временный — при острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, обострении хронических болезней.При этом расширенный список, по данным источников, может появиться в середине декабря. В самом Минздраве "Известиям" ответили, что "перечень оснований для медотводов коррелирует со списком противопоказаний к вакцинации, прописанным в инструкции к каждому препарату".
https://ria.ru/20211203/khandra-1761937684.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752442272_529:542:1515:1281_1920x0_80_0_0_03e8537d19205a4a44107e8f2823a149.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
02:58 03.12.2021 (обновлено: 12:56 03.12.2021)
 
СМИ: Минздрав может расширить список противопоказаний к вакцинации от COVID

"Известия": Минздрав может расширить список противопоказаний к вакцинации от COVID-19

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Министерство здравоохранения России готовит расширенный список противопоказаний при вакцинации от коронавируса, новый список может появиться в середине декабря, утверждает газета "Известия" со ссылкой на источники, близкие к системе здравоохранения.
Минздрав в июле перечислил показания к медотводу от вакцинации против COVID-19. Среди прочих упоминался постоянный медицинский отвод при гиперчувствительности к компонентам вакцины, тяжелых аллергических реакциях, в период грудного вскармливания, временный — при острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, обострении хронических болезней.

"В настоящее время идет разработка документа на уровне министерства. Проект был направлен в Роспотребнадзор для уточнения алгоритма его применения. О том, какие болезни войдут в перечень, сообщат позднее", — цитирует издание один из источников.

При этом расширенный список, по данным источников, может появиться в середине декабря. В самом Минздраве "Известиям" ответили, что "перечень оснований для медотводов коррелирует со списком противопоказаний к вакцинации, прописанным в инструкции к каждому препарату".
Болезнь - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
02:20Распространение коронавируса
Хандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19
 
Распространение коронавирусаОбществоМоскваМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:27В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
03:23Врачи рассказали, какие новогодние игрушки опасны для здоровья
03:21Врач предупредила о смертельной опасности витамина A
03:15Эксперт предупредил о новых схемах мошенничества, связанных с вакцинацией
03:00Юрист рассказала, что грозит за мешающие соседям звуки интима
02:45Россиянам рассказали, какие фрукты нельзя употреблять при похудении
02:40В Европе предупредили, что "Северный поток — 2" точно "не заработает зимой"
02:31На Украине раскрыли причину мягкой позиции США по "Северному потоку — 2"
02:15В Раде заявили о возможности обращения к "Газпрому" для закупки газа
02:15Эксперт рассказал, как проверить справедливость своей квартплаты
02:15Вирусолог оценил будущее омикрон-штамма коронавируса
02:04В Польше назвали эффективный метод борьбы с "Газпромом"
01:56Источник сообщил о гибели 31 человека при атаке боевиков в Мали
01:39В Бельгии два бегемота заразились коронавирусом
01:34МИД Белоруссии заявил о риске потери государственности из-за санкций ЕС
01:30На Украине заявили об уничтожении материалов об операции против 33 россиян
01:16Fitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB"
01:15Россиянам напомнили об опасности алкоголя для сердца
00:26В Москве арестовали начальника полиции района Ростокино
00:01В России отмечают один из главных церковных праздников
Лента новостейМолния
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасностиВрачи рассказали, какие новогодние игрушки опасны для здоровьяВрач предупредила о смертельной опасности витамина AЭксперт предупредил о новых схемах мошенничества, связанных с вакцинациейЮрист рассказала, что грозит за мешающие соседям звуки интимаРоссиянам рассказали, какие фрукты нельзя употреблять при похуденииВ Европе предупредили, что "Северный поток — 2" точно "не заработает зимой"На Украине раскрыли причину мягкой позиции США по "Северному потоку — 2"В Раде заявили о возможности обращения к "Газпрому" для закупки газаЭксперт рассказал, как проверить справедливость своей квартплатыВирусолог оценил будущее омикрон-штамма коронавирусаВ Польше назвали эффективный метод борьбы с "Газпромом"Источник сообщил о гибели 31 человека при атаке боевиков в МалиВ Бельгии два бегемота заразились коронавирусомМИД Белоруссии заявил о риске потери государственности из-за санкций ЕСНа Украине заявили об уничтожении материалов об операции против 33 россиянFitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB"Россиянам напомнили об опасности алкоголя для сердцаВ Москве арестовали начальника полиции района РостокиноВ России отмечают один из главных церковных праздников