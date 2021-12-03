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СМИ: Минздрав может расширить список противопоказаний к вакцинации от COVID
СМИ: Минздрав может расширить список противопоказаний к вакцинации от COVID - РИА Новости, 03.12.2021
СМИ: Минздрав может расширить список противопоказаний к вакцинации от COVID
Министерство здравоохранения России готовит расширенный список противопоказаний при вакцинации от коронавируса, новый список может появиться в середине декабря, РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T02:58
2021-12-03T02:58
2021-12-03T12:56
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Министерство здравоохранения России готовит расширенный список противопоказаний при вакцинации от коронавируса, новый список может появиться в середине декабря, утверждает газета "Известия" со ссылкой на источники, близкие к системе здравоохранения.Минздрав в июле перечислил показания к медотводу от вакцинации против COVID-19. Среди прочих упоминался постоянный медицинский отвод при гиперчувствительности к компонентам вакцины, тяжелых аллергических реакциях, в период грудного вскармливания, временный — при острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, обострении хронических болезней.При этом расширенный список, по данным источников, может появиться в середине декабря. В самом Минздраве "Известиям" ответили, что "перечень оснований для медотводов коррелирует со списком противопоказаний к вакцинации, прописанным в инструкции к каждому препарату".
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общество, москва, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
02:58 03.12.2021 (обновлено: 12:56 03.12.2021)
СМИ: Минздрав может расширить список противопоказаний к вакцинации от COVID
"Известия": Минздрав может расширить список противопоказаний к вакцинации от COVID-19