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Власти Кубани запустят новые меры поддержки инвестиций в курортную сферу
Власти Кубани запустят новые меры поддержки инвестиций в курортную сферу - РИА Новости, 03.12.2021
Власти Кубани запустят новые меры поддержки инвестиций в курортную сферу
Власти Краснодарского края с 2022 года запустят новые меры поддержки инвестиций в курортную сферу, сообщает администрация региона со ссылкой на губернатора... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T16:19
2021-12-03T16:19
2021-12-03T16:19
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новости - туризм
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КРАСНОДАР, 3 дек – РИА Новости. Власти Краснодарского края с 2022 года запустят новые меры поддержки инвестиций в курортную сферу, сообщает администрация региона со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева."Сегодня на Краснодарский край приходится более половины всех инвестиций в курортную сферу России. Мы готовы поддерживать тех, кто двигает отрасль вперед, и будем совершенствовать инструменты развития. Так, со следующего года начнем возмещать часть затрат на оплату процентов по кредитам при реализации инвестпроектов в регионе", – сказал Кондратьев.Он уточнил, что новой мерой смогут воспользоваться представители бизнеса, у которых есть кредит от 100 миллионов до 1 миллиарда рублей. "В бюджете на ближайшие два года на субсидию предусмотрели 720 миллионов рублей", - добавили краевые власти.Кроме того, власти региона прорабатывают возможность введения нулевой ставки по налогу на имущество для крупных инвестпроектов.
https://ria.ru/20211202/krasnodar-1761903654.html
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Власти Кубани запустят новые меры поддержки инвестиций в курортную сферу
Власти Кубани запустят новые меры поддержки инвестиций в курортную сферу с 2022 года