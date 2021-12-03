https://ria.ru/20211203/kuban-1762050452.html

Власти Кубани запустят новые меры поддержки инвестиций в курортную сферу

Власти Кубани запустят новые меры поддержки инвестиций в курортную сферу - РИА Новости, 03.12.2021

Власти Кубани запустят новые меры поддержки инвестиций в курортную сферу

Власти Краснодарского края с 2022 года запустят новые меры поддержки инвестиций в курортную сферу, сообщает администрация региона со ссылкой на губернатора... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T16:19

2021-12-03T16:19

2021-12-03T16:19

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КРАСНОДАР, 3 дек – РИА Новости. Власти Краснодарского края с 2022 года запустят новые меры поддержки инвестиций в курортную сферу, сообщает администрация региона со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева."Сегодня на Краснодарский край приходится более половины всех инвестиций в курортную сферу России. Мы готовы поддерживать тех, кто двигает отрасль вперед, и будем совершенствовать инструменты развития. Так, со следующего года начнем возмещать часть затрат на оплату процентов по кредитам при реализации инвестпроектов в регионе", – сказал Кондратьев.Он уточнил, что новой мерой смогут воспользоваться представители бизнеса, у которых есть кредит от 100 миллионов до 1 миллиарда рублей. "В бюджете на ближайшие два года на субсидию предусмотрели 720 миллионов рублей", - добавили краевые власти.Кроме того, власти региона прорабатывают возможность введения нулевой ставки по налогу на имущество для крупных инвестпроектов.

https://ria.ru/20211202/krasnodar-1761903654.html

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