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В Москве за сутки госпитализировали 815 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 815 человек с COVID-19 - РИА Новости, 03.12.2021

В Москве за сутки госпитализировали 815 человек с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 815 человек с COVID, на ИВЛ находится 571 человек, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T11:01

2021-12-03T11:01

2021-12-03T11:01

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 815 человек с COVID, на ИВЛ находится 571 человек, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 3304 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 815 человек. На ИВЛ находится 571 человек. В городе выздоровели ещё 3600 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 783 316", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 95 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

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2021

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