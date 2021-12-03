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В Москве за сутки госпитализировали 815 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 815 человек с COVID-19 - РИА Новости, 03.12.2021
В Москве за сутки госпитализировали 815 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 815 человек с COVID, на ИВЛ находится 571 человек, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T11:01
2021-12-03T11:01
2021-12-03T11:01
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 815 человек с COVID, на ИВЛ находится 571 человек, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 3304 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 815 человек. На ИВЛ находится 571 человек. В городе выздоровели ещё 3600 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 783 316", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 95 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 815 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 815 человек с COVID-19, на ИВЛ находится 571 человек