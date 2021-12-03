https://ria.ru/20211203/koronavirus-1761961411.html

Британские ученые заявили об эффективности шести вакцин от COVID-19

Британские ученые заявили об эффективности шести вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 03.12.2021

Британские ученые заявили об эффективности шести вакцин от COVID-19

Британские ученые изучили эффективность семи прививок от коронавируса в качестве бустерной дозы через 10-12 недель после иммунизации препаратами AstraZeneca или РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T10:20

2021-12-03T10:20

2021-12-03T10:20

распространение коронавируса

общество

johnson & johnson

astrazeneca

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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ЛОНДОН, 3 дек - РИА Новости. Британские ученые изучили эффективность семи прививок от коронавируса в качестве бустерной дозы через 10-12 недель после иммунизации препаратами AstraZeneca или Pfizer/BioNTech, практически во всех комбинациях увеличился уровень антител, свидетельствует исследование, опубликованное в профильном журнале Lancet.Всего ученые изучили семь препаратов: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Novavax, Johnson & Johnson, Moderna, Valneva и Curevac. В рамках исследования третью прививку получили 2878 человек старше 30 лет, до этого они прошли полную иммунизацию двумя прививками AstraZeneca или Pfizer/BioNTech. Участников разделили на три группы и вводили один из препаратов в различной дозировке.Отмечается, что безопасны все семь вакцин в качестве бустера.Среди основных побочных эффектов ученые назвали головную боль, а также боль в месте укола, сообщается о 24 случаях "серьезных побочных эффектов". -0-

https://radiosputnik.ria.ru/20211202/vaktsina-1761876666.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, johnson & johnson, astrazeneca , здоровье - общество, коронавирус covid-19