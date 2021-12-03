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В России усилят ответственность владельцев шахт за нарушение безопасности
В России усилят ответственность владельцев шахт за нарушение безопасности - РИА Новости, 03.12.2021
В России усилят ответственность владельцев шахт за нарушение безопасности
Ответственность владельцев и менеджмента, в том числе предприятий горнорудной отрасли, за нарушение норм безопасности и условий труда может быть существенно... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T08:52
2021-12-03T08:52
андрей клишас
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Ответственность владельцев и менеджмента, в том числе предприятий горнорудной отрасли, за нарушение норм безопасности и условий труда может быть существенно усилена, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.В четверг на совещании по ситуации в угольной отрасли Кузбасса президент России Владимир Путин дал поручения о разработке предложений, ужесточающих ответственность при несоблюдении безопасности на шахтах.
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андрей клишас, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
08:52 03.12.2021
 
В России усилят ответственность владельцев шахт за нарушение безопасности

Сенатор Клишас: ответственность владельцев шахт за нарушение безопасности могут усилить

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Ответственность владельцев и менеджмента, в том числе предприятий горнорудной отрасли, за нарушение норм безопасности и условий труда может быть существенно усилена, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
В четверг на совещании по ситуации в угольной отрасли Кузбасса президент России Владимир Путин дал поручения о разработке предложений, ужесточающих ответственность при несоблюдении безопасности на шахтах.
"Необходимо совместно с правительством проанализировать все нормы, которые касаются промышленной безопасности и соблюдения условий труда. Думаю, по итогам этой работы ответственность, в том числе для менеджмента и собственников промышленных предприятий, в частности, в горнорудной отрасли, будет существенно усилена", - заявил Клишас.
Сотрудник входит в здание на территории шахты Листвяжная - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря, 20:23В России
В "СДС-Уголь" отчитались о тратах на охрану труда на шахте "Листвяжная"
 
Андрей КлишасАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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