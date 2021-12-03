https://ria.ru/20211203/klishas-1761952402.html
В России усилят ответственность владельцев шахт за нарушение безопасности
В России усилят ответственность владельцев шахт за нарушение безопасности - РИА Новости, 03.12.2021
В России усилят ответственность владельцев шахт за нарушение безопасности
Ответственность владельцев и менеджмента, в том числе предприятий горнорудной отрасли, за нарушение норм безопасности и условий труда может быть существенно... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T08:52
2021-12-03T08:52
2021-12-03T08:52
андрей клишас
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Ответственность владельцев и менеджмента, в том числе предприятий горнорудной отрасли, за нарушение норм безопасности и условий труда может быть существенно усилена, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.В четверг на совещании по ситуации в угольной отрасли Кузбасса президент России Владимир Путин дал поручения о разработке предложений, ужесточающих ответственность при несоблюдении безопасности на шахтах.
https://radiosputnik.ria.ru/20211202/listvyazhnaya-1761920410.html
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андрей клишас, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
В России усилят ответственность владельцев шахт за нарушение безопасности
Сенатор Клишас: ответственность владельцев шахт за нарушение безопасности могут усилить