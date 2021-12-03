https://ria.ru/20211203/klishas-1761952402.html

В России усилят ответственность владельцев шахт за нарушение безопасности

В России усилят ответственность владельцев шахт за нарушение безопасности - РИА Новости, 03.12.2021

В России усилят ответственность владельцев шахт за нарушение безопасности

Ответственность владельцев и менеджмента, в том числе предприятий горнорудной отрасли, за нарушение норм безопасности и условий труда может быть существенно... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T08:52

2021-12-03T08:52

2021-12-03T08:52

андрей клишас

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Ответственность владельцев и менеджмента, в том числе предприятий горнорудной отрасли, за нарушение норм безопасности и условий труда может быть существенно усилена, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.В четверг на совещании по ситуации в угольной отрасли Кузбасса президент России Владимир Путин дал поручения о разработке предложений, ужесточающих ответственность при несоблюдении безопасности на шахтах.

https://radiosputnik.ria.ru/20211202/listvyazhnaya-1761920410.html

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2021

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андрей клишас, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе