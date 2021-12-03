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https://ria.ru/20211203/isteriya-1762066776.html
Постпред России обвинил США в нагнетании антироссийской истерии в ОЗХО
Постпред России обвинил США в нагнетании антироссийской истерии в ОЗХО - РИА Новости, 03.12.2021
Постпред России обвинил США в нагнетании антироссийской истерии в ОЗХО
США и их союзники продолжили нагнетать антироссийскую и антисирийскую истерию в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), от которой другие страны... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T17:11
2021-12-03T17:11
в мире
сша
нидерланды
гаага
организация по запрещению химического оружия
александр шульгин
россия
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ПАРИЖ, 3 дек - РИА Новости, Анастасия Иванова. США и их союзники продолжили нагнетать антироссийскую и антисирийскую истерию в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), от которой другие страны уже устали, заявил РИА Новости постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин по итогам конференции стран-участниц.Двадцать шестая сессия Конференции государств-участников ОЗХО проходит в Гааге с 29 ноября по 3 декабря.Государства-члены ОЗХО приняли в среду проект решения о "понимании" о запрете использования в правоохранительных целях химикатов в аэрозольной форме, воздействующих на центральную нервную систему."Двадцать шестая сессия Конференции продемонстрировала усугубление раскола в организации. США и их евроатлантические союзники продолжили нагнетать антироссийскую и антисирийскую истерию, от которой другие страны, если судить по их выступлениям в общих прениях, уже порядком устали – все чаще звучат голоса о необходимости прекратить политизацию работы ОЗХО и вернуть ее работу в нормальное, деполитизированное русло", - сказал постпред.Он напомнил, что впервые странами Запада было инициировано голосование по несвязанной напрямую с сирийским "химдосье" теме – ЦНС-химикатам."К сожалению, это еще раз отчетливо демонстрирует, что США намерены продолжить свой курс на превращение организации в инструмент по обслуживанию своих геополитических интересов, бездумно штампующую спущенные ей из Вашингтона проекты решений и "пониманий", - отметил Шульгин.По словам дипломата, Россия не готова мириться с таким положением дел и продолжит прилагать все усилия в интересах возобновления верховенства международного права, поддержания целостности Конвенции и нормализации работы ОЗХО.
https://ria.ru/20211130/khimoruzhie-1761379133.html
https://ria.ru/20211129/razyasneniya-1761347892.html
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в мире, сша, нидерланды, гаага, организация по запрещению химического оружия, александр шульгин, россия
17:11 03.12.2021
 
Постпред России обвинил США в нагнетании антироссийской истерии в ОЗХО

Постпред Шульгин: США и союзники нагнетают антироссийскую и антисирийскую истерию в ОЗХО

© Фото предоставлено посольством России в НидерландахПосол России в Нидерландах и постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин
Посол России в Нидерландах и постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин
© Фото предоставлено посольством России в Нидерландах
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 3 дек - РИА Новости, Анастасия Иванова. США и их союзники продолжили нагнетать антироссийскую и антисирийскую истерию в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), от которой другие страны уже устали, заявил РИА Новости постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин по итогам конференции стран-участниц.
Двадцать шестая сессия Конференции государств-участников ОЗХО проходит в Гааге с 29 ноября по 3 декабря.
Здание посольства России в США - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
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Посольство России в США вступило в заочную полемику с Госдепом по химоружию
Государства-члены ОЗХО приняли в среду проект решения о "понимании" о запрете использования в правоохранительных целях химикатов в аэрозольной форме, воздействующих на центральную нервную систему.
"Двадцать шестая сессия Конференции продемонстрировала усугубление раскола в организации. США и их евроатлантические союзники продолжили нагнетать антироссийскую и антисирийскую истерию, от которой другие страны, если судить по их выступлениям в общих прениях, уже порядком устали – все чаще звучат голоса о необходимости прекратить политизацию работы ОЗХО и вернуть ее работу в нормальное, деполитизированное русло", - сказал постпред.
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 20:49
ОЗХО призвала Россию предоставить разъяснения по делу Навального
Он напомнил, что впервые странами Запада было инициировано голосование по несвязанной напрямую с сирийским "химдосье" теме – ЦНС-химикатам.
"К сожалению, это еще раз отчетливо демонстрирует, что США намерены продолжить свой курс на превращение организации в инструмент по обслуживанию своих геополитических интересов, бездумно штампующую спущенные ей из Вашингтона проекты решений и "пониманий", - отметил Шульгин.
По словам дипломата, Россия не готова мириться с таким положением дел и продолжит прилагать все усилия в интересах возобновления верховенства международного права, поддержания целостности Конвенции и нормализации работы ОЗХО.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
13 ноября, 17:41
МИД отметил, что обвинения США в адрес России стали более агрессивными
 
В миреСШАНидерландыГаагаОрганизация по запрещению химического оружияАлександр ШульгинРоссия
 
 
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